Παράταση έως τις 7 Αυγούστου έλαβε η Castlelake προκειμένου να αποφασίσει εάν θα υποβάλει οριστική προσφορά εξαγοράς για την easyJet, καθώς η διεκδίκηση της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας εισέρχεται σε κρίσιμη εβδομάδα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η αρμόδια βρετανική αρχή, UK Takeover Panel, ενέκρινε τη μεταφορά της προθεσμίας από τις 3 στις 7 Αυγούστου, ώστε να συμπίπτει με εκείνη που έχει δοθεί στην Apollo Global Management.

Πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία

Η easyJet ανακοίνωσε ότι παρέχει πρόσβαση για τη διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου, γνωστού ως due diligence, τόσο στην Apollo όσο και στην Castlelake μετά την υποβολή της τελευταίας πρότασης.

Η αεροπορική εταιρεία στηρίζει την προσφορά εξαγοράς ύψους 5,7 δισ. λιρών που κατέθεσε η Apollo τον Ιούλιο. Η πρόταση ξεπέρασε την προηγούμενη προσφορά της Castlelake, η οποία ανερχόταν σε 5,5 δισ. λίρες.

Η Castlelake καλείται πλέον να αποφασίσει εάν θα βελτιώσει την πρότασή της, ώστε να παραμείνει στη διεκδίκηση της easyJet.

Τα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας

Η διαδικασία ενδέχεται να εισέλθει στην τελική της φάση αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, ανεπίλυτα ζητήματα σχετικά με τις δομές ιδιοκτησίας και τις επιλογές εξόδου των επενδυτών εξακολουθούν να επηρεάζουν την πορεία προς μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Το ενδιαφέρον για την easyJet εκδηλώνεται σε μια δύσκολη περίοδο για την εταιρεία. Τα κέρδη της αεροπορικής υποχώρησαν κατά 70% το τρίτο τρίμηνο, όπως ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου.

Η πτώση αποδόθηκε κυρίως στην αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν, καθώς και στη γενικότερη επιφυλακτικότητα των ταξιδιωτών.

Capital.gr