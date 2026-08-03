Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, κτύπησε την πόρτα του υπουργού Οικονομικών κ. Μάκη Κεραυνού με σκοπό να προλάβει τη λήψη μέτρων από πλευράς των Δήμων οι οποίοι είχαν προειδοποιήσει ότι θα κατεβάσουν τα ρολά, σε περίπτωση κατά την οποία η κυβέρνηση δεν αύξανε την κρατική χορηγία προς τους Δήμους, αλλά ήταν ήδη αργά.

Τελικά, και παρά την βελτιωμένη πρόταση, σήμερα οι υπάλληλοι των Δήμων πραγματοποιούν τρίωρη στάση εργασίας μεταξύ 9-12 και θεωρείται ότι θα ακολουθήσουν διαβουλεύσεις με σκοπό την επίλυση της διαφοράς.

Η επιστολή-πρόταση, η οποία εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται πως αποτελούσε απέλπιδα προσπάθεια να περισωθεί ό,τι περισώζεται, φέρει ημερομηνία 31 Ιουλίου 2026 με την ένδειξη «επείγον». Πάντως, οι Δήμοι θεωρούν την αναθεωρημένη πρόταση θετικό βήμα, το οποίο ωστόσο απέχει από του να οδηγεί στην απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Στην επιστολή-πρόταση υπό τον τίτλο «Αναθεώρηση ποσού ετήσιας κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους» περιγράφεται η ανάλυση της κρατικής χορηγίας, η οποία από τα €117 εκατ. που είναι σήμερα ανεβαίνει στα €156.118.892 την επόμενη χρονιά. Σημειώνεται, ότι στην αρχική πρόταση του υπουργείου προβλεπόταν αύξηση της κρατικής χορηγίας στα €147.888.000.

Ο πίνακας είναι ο ακόλουθος:

Στάδιο Υλοποίησης Υπολογισμός 50% της σωρευτικής αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών για τα έτη 2024 (2.7%), 2025 (6%) και 2026 (5%) 6,85% Εφαρμογή της πιο πάνω αύξησης στο ποσό των €117εκ. €8.014.500

117εκ. + αύξηση 2024-2026 €125.014.500 Απώλεια εσόδων από τομέα αδειοδότησης €12.000.000 Αρμοδιότητα συντήρησης δρόμων πρωταρχικής σημασίας €15.000.000 Νέα Βάση €152.014.500 50% της αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών για το 2027 (5,4%) 2,7% Εφαρμογή της πιο πάνω αύξησης επί του ποσού που προκύπτει από τα πιο πάνω – Τελική Χορηγία για το 2027 €156.118.892

Ο υπουργός ενημερώνει τον κ. Βύρα για τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά από νεότερη συνεννόηση που είχε με τον Υπουργό Οικονομικών όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού της κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους για το 2027.

Ο κ. Ιωάννου καταγράφει και τα ακόλουθα σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση:

(α) Αρχικά, θα υπολογιστεί η αύξηση που αντιστοιχεί στο 50% της σωρευτικής μεταβολής των καθαρών πρωτογενών δαπανών για τα έτη 2024, 2025 και 2026, όπως αυτές καθορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Διαρθρωτικό Σχέδιο Πολιτικής (ΜΔΔΣΠ). Η αύξηση αυτή θα εφαρμοστεί επί της προβλεπόμενης από το άρθρο 94 του περί Δήμων Νόμου (Ν.52(Ι)/2022) κρατικής χορηγίας ύψους €117 εκατ.

(β) Εν συνεχεία, στο ποσό που θα προκύψει θα προστεθούν η χορηγία ύψους €12 εκατ. έναντι απώλειας εσόδων από την αδειοδότηση της ανάπτυξης και η χορηγία ύψους €15 εκ. για τη συντήρηση των δρόμων πρωταρχικής σημασίας.

(γ) Επί του συνολικού ποσού που θα προκύψει, θα εφαρμοστεί η αύξηση που αντιστοιχεί στο 50% της μεταβολής των καθαρών πρωτογενών δαπανών για το έτος 2027, όπως αυτή καθορίζεται στο ΜΔΔΣΠ.

Ο υπουργός ενημερώνει τον κ. Βύρα, πως η αύξηση της κρατικής χορηγίας θα αποδοθεί για πρώτη φορά το έτος 2027 και ακολούθως θα αποδίδεται ανά τριετία, στη βάση του σωρευτικού ποσοστού που θα προκύπτει κατά την υπό αναφορά περίοδο, ως αναφέρεται αναλυτικά στην προαναφερθείσες επιστολές μου.

Και ο υπουργός καταλήγει:

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλώ όπως έχω τη σύμφωνη γνώμη της Ένωσης Δήμων και ευελπιστώ ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει την τελική διευθέτηση του θέματος, έτσι ώστε να προωθηθούν τάχιστα και οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.