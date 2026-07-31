Σε τρίωρες κινητοποιήσεις προχωρούν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου οι Δήμοι Λεμεσού, Αθηένου και Στροβόλου, διαμαρτυρόμενοι για τη στάση του κεντρικού κράτους απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ζητώντας επαρκή και δίκαιη κρατική χρηματοδότηση.

Οι διαμαρτυρίες θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 έως τις 12:00, έξω από τα δημοτικά μέγαρα, στο πλαίσιο της ομόφωνης απόφασης της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Οι δήμοι υποστηρίζουν ότι η ανεπαρκής κρατική στήριξη περιορίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά τους και μεταφέρει το οικονομικό βάρος στους δημότες μέσω αυξημένων τελών και επιβαρύνσεων.

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της τρίωρης στάσης εργασίας τα δημοτικά γραφεία θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα εξυπηρετείται το κοινό. Ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαρίστησε τους δημότες για την κατανόηση και τη συμπαράστασή τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου θα συμμετάσχει σύσσωμο στην ειρηνική διαμαρτυρία, καλώντας εργαζομένους και προσωπικό του δήμου να παρευρεθούν εθελοντικά. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική και ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα υποστεί δυσμενή μεταχείριση, ανεξαρτήτως της απόφασής του.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηένου αναφέρει ότι το κράτος, αντί να ενισχύσει ουσιαστικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιχειρεί να μεταφέρει το κόστος στους δήμους και, κατ’ επέκταση, στους δημότες. Υπογραμμίζει ότι οι τοπικές αρχές δεν θεωρούν δίκαιη την αύξηση τελών ως απάντηση στην ανεπαρκή κρατική χορηγία.

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχει και ο Δήμος Στροβόλου, με τη διαμαρτυρία να πραγματοποιείται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Μεγάρου. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα δώσει σύσσωμο το παρών, ενώ η συμμετοχή του προσωπικού θα είναι προαιρετική.

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει προσπάθεια για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση επειγουσών ή ουσιωδών αναγκών. Κάλεσε, παράλληλα, τους δημότες που προγραμματίζουν επίσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο να προσέλθουν πριν από τις 09:00 ή μετά τις 12:00.

Κοινό αίτημα των δήμων είναι η διασφάλιση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι πολίτες.

ΚΥΠΕ