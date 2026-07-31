Ένοχο για απόπειρα φόνου, βιασμό και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης έκρινε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου 20χρονο, σε σχέση με επίθεση εναντίον 26χρονης σε ξενοδοχείο της επαρχίας Αμμοχώστου τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να σκοτώσει την 26χρονη, τη βίασε ενώ βρισκόταν αναίσθητη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε αιμόφυρτη, θεωρώντας ότι ήταν νεκρή.

Η ποινή του θα ανακοινωθεί σε επόμενη δικάσιμο.

Συγκεκριμένα, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστο έκρινε σήμερα ένοχο 20χρονο κατηγορούμενο για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, του βιασμού και της επίθεσης που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, αναφορικά με περιστατικό που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου 2024 σε ξενοδοχείο της επαρχίας Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος και η 26χρονη παραπονούμενη γνωρίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και ακολούθως μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η τελευταία. Όταν η παραπονούμενη αρνήθηκε να συναινέσει σε ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, ο κατηγορούμενος εξαπέλυσε εναντίον της ιδιαίτερα βίαιη επίθεση και τη βίασε. Το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι οι ενέργειες του κατηγορουμένου καταδείκνυαν πρόθεση θανάτωσής της.

Να σημειωθεί ότι η παραπονούμενη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και παρέμεινε για 48 ώρες, μέχρι να διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ ακολούθως νοσηλεύτηκε για αρκετές ακόμη ημέρες, προτού λάβει εξιτήριο.

Η καταδικαστική απόφαση στηρίχθηκε στην αξιόπιστη μαρτυρία της παραπονούμενης, η οποία ενισχυόταν από ιατροδικαστικά και επιστημονικά ευρήματα, εξετάσεις DNA, μαρτυρίες ανεξάρτητων μαρτύρων και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, οδηγώντας το Δικαστήριο στην απόρριψη της εκδοχής του κατηγορουμένου ως αναξιόπιστης.

ΚΥΠΕ