Με την κατάθεση του μέλους της ΥΚΑΝ, Δαμιανού Χατζηχριστοφή, συνεχίζεται σήμερα (30/7) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η ακροαματική διαδικασία για την επανεκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης με τα 15 κιλά κοκαΐνης, για την οποία κατηγορείται ο Γιώργος Χριστοδούλου-Ζαβράντωνας. Ο κ. Χατζηχριστοφή ήταν εκ των ανακριτών της υπόθεσης και ο αστυνομικός ο οποίος συνέλαβε τους Γιάννη Ανδρέου («Μάρωνας») και Άριστο Κυπριανού και έλαβε τις καταθέσεις για την επίδικη ποσότητα ναρκωτικών, η οποία εντοπίστηκε σε στρατιωτική τσάντα. Ήταν επίσης αυτός ο οποίος επέδωσε την κλήση στον Ζαβράντωνα για ανάκριση, στην βάση των πληροφοριών που είχε η ΥΚΑΝ για εμπλοκή του στην υπόθεση. Ερωτηθείς από τον εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Βασίλη Μπίσσα, για το πώς επιδόθηκε η κλήση, ο κ. Χατζηχριστοφή ανέφερε πως αυτό έγινε στα αστυνομικά κρατητήρια Λακατάμιας, όπου είχε μεταβεί ο Ζαβράντωνας για να επισκεφθεί τον Γιάννη Ανδρέου.

Αρχικά, στο επίκεντρο της σημερινής δικάσιμου βρέθηκαν δύο κινητά, iPhone X και iPhone 8, τα οποία κατασχέθηκαν και ανήκαν στον Γιάννη Ανδρέου. Ερωτηθείς από τον δικηγόρο της Δημοκρατίας, Βασίλη Μπίσσα, για τον χειρισμό των εν λόγω τηλεφώνων, ο μάρτυρας ανέφερε ότι αυτά του παραδόθηκαν, σφραγισμένα, στα γραφεία της ΥΚΑΝ στις 14/02/2019. Τα έθεσε, όπως είπε, υπό την φύλαξή του και την επόμενη μέρα τα παρέδωσε στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Ανάπτυξης, στη βάση σχετικού διατάγματος, για να εξεταστούν. Το 2020, σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα, τα κινητά επιστράφηκαν στον «Μάρωνα» κατόπιν οδηγιών. «Όταν όμως αποφάσισε να δώσει νέα κατάθεση, τα κινητά τα οποία βρίσκονταν στο πατρικό του «Μάρωνα», παραδόθηκαν πίσω στην Αστυνομία», διευκρίνισε. Ερωτηθείς πώς ενημερώθηκε ότι τα κινητά βρίσκονταν στο πατρικό, ο κ. Χατζηχριστοφή ανέφερε «από τον αδερφό του Γιάννη Ανδρέου».

Ένσταση για διάταγμα πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα

Σε άλλο σημείο της διαδικασίας, η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε να κατατεθεί διάταγμα για πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, με την υπεράσπιση να φέρει ένσταση, υποστηρίζοντας πως το συγκεκριμένο διάταγμα πρώτη φορά παρουσιάζεται στη διαδικασία. Ο δικηγόρος του Ζαβράντωνα, Χρίστος Πουτζιουρής, ανέφερε πως κάτι τέτοιο επηρεάζει το δικαίωμα του κατηγορούμενου σε δίκαιη δίκη, καθώς, όπως είπε, η υπεράσπιση δεν γνώριζε για το εν λόγω διάταγμα, για να μπορέσει να υποβάλει σχετικές ερωτήσεις σε μάρτυρες που ήδη κατέθεσαν ενώπιον Δικαστηρίου.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, σημείωσε πως το συγκεκριμένο διάταγμα δόθηκε στην υπεράσπιση στις 13 και όχι στις 26 Ιουλίου – όπως υποστήριξε ο κ. Πουτζιουρής – άρα έλαβε γνώση πριν την προσκόμιση της μαρτυρίας του Μάρωνα. Ο κ. Μπίσσας πρόσθεσε ακόμη πως σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας η ισχυριζόμενη παραβίαση της δίκαιης δίκης δεν είναι ζήτημα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, Λευτέρης Παντελή, επεξηγώντας τους λόγους, ανέφερε πως η ένσταση δεν είναι βάσιμη και συνεπώς απορρίπτεται.

Υπενθυμίζεται ότι τα ναρκωτικά είχαν εντοπιστεί τον Ιανουάριο του 2019 από την ΥΚΑΝ στην Λακατάμεια, ενώ για την υπόθεση είχαν καταδικαστεί (Ιούλιος 2019) οι Γιάννης Ανδρέου («Μάρωνας») και Άριστος Κυπριανού, σε 16 και 8 χρόνια φυλάκισης, αντίστοιχα. Ωστόσο, ο Ανδρέου με νέα κατάθεσή του κατονόμασε τον Ζαβράντωνα ως τον εγκέφαλο της υπόθεσης κι έτσι καταχωρίσθηκε υπόθεση σε βάρος του τελευταίου, με αποτέλεσμα την καταδίκη του σε 22 χρόνια φυλάκισης (12/12/2022). Η απόφαση αυτή ανατράπηκε στις 11/5/2026 από το Εφετείο λόγω σφάλματος στη σύνθεση του πρωτόδικου Δικαστηρίου και διατάχθηκε επανεκδίκαση.