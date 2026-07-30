Εν ολίγοις ο Αντόνιο Γκουτέρες μας είπε: Λύστε το αλλιώς μέσα στο χάος της περιοχής θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα. Πώς και πότε θα το λύσουμε είναι δική μας δουλειά… Ας θυμηθούμε μόνο ότι μια 5+1 χωρίς καθορισμένη ημερομηνία είχε συγκαλέσει ξανά πριν από ένα χρόνο αλλά δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε έστω σε ένα επιπλέον οδόφραγμα για να προχωρήσουμε σε αυτήν.

Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν καλούνται ξανά να δείξουν στην πράξη την πολιτική τους βούληση και να κάνουν ό,τι περνά από τα δικά τους χέρια. Από εκεί και πέρα το μπαλάκι θα πάει στην Τουρκία, που ως συνήθως τα χαρτιά της τα ανοίγει στο τέλος. Το πράσινο φως για 5+1, την οποία ο ΓΓ δεν θα ανακοινώσει αν δεν είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα, είναι μια θετική ένδειξη για τις προθέσεις της.

ΕΜ