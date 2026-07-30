Όχι, δεν δικαιολογείται η τοποθέτηση προεκλογικής αφίσας του πρώην αρχηγού του ισραηλινού στρατού, Γκάντι Άιζενκοτ στην Κύπρο. Ούτε με έναν βλακώδη ετεροπροσδιορισμό επειδή αντέδρασε ο Φειδίας Παναγιώτου και άλλοι «περίεργοι». Δεν έχει καμιά δουλειά στην Κύπρο το κόμμα «Yashar» του Άιζενκοτ, ο οποίος έδωσε και εντολές για εγκλήματα πολέμου, πριν 2-3 χρόνια.

Είναι ενοχλητικό και ανυπόφορο, αν όχι εξοργιστικό, το ότι κάποιοι εντός Κύπρου δικαιολογούν αυτή την εκστρατεία ή ακόμα, δεν τη θεωρούν και κάτι που αξίζει να συζητηθεί. Όπως και το ότι το ισραηλινό πολιτικό σύστημα αισθάνεται άνετο να «διαφημίζεται» στην Κύπρο, λες και είμαστε στην εποχή των αποικιών. Λες και θα ήταν εντάξει αν ο όποιος Βρετανός πολιτικός τοποθετούσε αφίσα στην Αγία Νάπα.

Τα όρια της «συμμαχίας» και του «συνεταιρισμού» έχουν προ πολλού ξεπεραστεί, με το Ισραήλ να συνεχίζει μια γενοκτονική εκστρατεία στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλλά ακόμα και αν αυτό δεν ενοχλεί όσους εναπόθεσαν τις ελπίδες τους σε αυτούς που ακόμα πουλούν όπλα στην Τουρκία, δεν ενοχλεί ούτε η αποικιοκρατική λογική; Και γιατί; Επειδή -δήθεν- όσοι αντιδρούν είναι αριστεροί; Άρα όλοι αυτοί θα ήταν με τους Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο; Πιθανόν. Την Κυβέρνηση δεν την ενοχλεί αυτός ο παραλογισμός με τους εγκληματίες που διαφημίζουν την εκστρατεία τους στην Κύπρο;

ΑΛ.ΜΙΧ.