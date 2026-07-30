Πέρασε σφαίρα δίπλα από γυναίκα και καρφώθηκε στον τοίχο του σπιτιού της… Πρόκειται για μια από τις χαρακτηριστικές αναφορές (σημ. δική μας απόδοση) στο χθεσινό ρεπορτάζ της συναδέλφου, Νατάσας Χριστοφόρου, για το θέμα του πεδίου βολής Καλού Χωριού.

Μοιάζει σαν περιγραφή εικόνας βγαλμένης από κινηματογραφική ταινία. Κι, όμως, όπως λένε οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, ατυχήματα σαν κι αυτό αποτελούν συχνό φαινόμενο. Το έχουμε εμπεδώσει κι εμείς που διαχρονικά παρακολουθούμε το θέμα μέσα από τα ρεπορτάζ. Διαβάζοντας για διάφορα ατυχήματα που μυρίζουν θάνατο.

Όποια κι αν είναι η προϊστορία του θέματος με το πεδίο βολής, όποιος κι αν έκανε λάθη, η ουσία είναι μία: Ότι δεν μπορεί να «συνυπάρξει» το πεδίο βολής με τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Κι επειδή δεν μπορούμε να ξεσπιτώσουμε κόσμο, μάλλον η λύση έχει να κάνει με το πεδίο βολής.

Τώρα τι περιμένουν οι Αρχές, η Πολιτεία, για να ληφθούν μέτρα, δεν ξέρουμε. Ίσως να περιμένουν μέχρι την επόμενη φορά όταν η σφαίρα θα καρφωθεί σε μια ανυποψίαστη γυναίκα και όχι στον τοίχο του σπιτιού της…

Φ.Μ.