Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό, αξίζει να σημειωθεί ότι το Κοινό Ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου καθορίζει την ημερήσια διάταξη, τουλάχιστον στο εσωτερικό. Δεν συγκρίνεται με το 2009, αλλά πρέπει να πούμε πως όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του «αντιομοσπονδιακού» ΕΛΑΜ, εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Πρόεδρο, ο οποίος έχει στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών «από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά». Αυτό το τελευταίο μπαίνει σε εισαγωγικά, όχι γιατί συμπεριλαμβάνεται στο Κοινό Ανακοινωθέν, αλλά γιατί το επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, όπου σταθεί κι όπου βρεθεί, εδώ και χρόνια.

Κατά τα άλλα, δεν είναι η πρώτη φορά που το Εθνικό Συμβούλιο στηρίζει τον Πρόεδρο για τις διαπραγματεύσεις. Κάποιες φορές καταγράφονταν αντιδράσεις, κάποιες όχι. Αλλά, τούτη τη φορά, θα καταγραφεί πως όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα στηρίζουν συνομιλίες με βάση τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και όχι μια λύση που απελευθερώνει την Κύπρο. Τα κόμματα στηρίζουν τον Πρόεδρο για «προσπάθειες» που οδηγούν σε κράτος απαρτχάιντ, δίχως να θέτουν προϋποθέσεις για ελευθερία, επιστροφή και δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνουμε: Συμπεριλαμβανομένου του ΕΛΑΜ.

ΑΛ.ΜΙΧ.