Γιγάντιο παγόβουνο ανατράπηκε στα ανοιχτά των ακτών της Γροιλανδίας, κοντά στο παγετώδες φιόρδ του Ιλούλισατ, το οποίο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Σε πλάνα σε γρήγορη κίνηση φαίνεται η τεράστια μάζα πάγου, μήκους τουλάχιστον όσο δώδεκα σπίτια, να αναποδογυρίζει, προκαλώντας ισχυρά κύματα και μια ομίχλη από υδρατμούς που υψωνόταν αρκετά μέτρα. Παρότι δημιουργήθηκαν κύματα που έμοιαζαν με τσουνάμι, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν τον θαυμασμό και την ανησυχία τους για το φαινόμενο.

«Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι όταν συνειδητοποιείς πόσο βαθιά πρέπει να είναι τα νερά για να συμβεί κάτι τέτοιο, τόσο κοντά στην ακτή… Η Γροιλανδία δεν είναι για τους λιγόψυχους», έγραψε ένας.

«Ένα τεράστιο παγόβουνο ανατρέπεται μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Ακόμη και αυτό που μοιάζει πιο συμπαγές μπορεί να καταρρεύσει χωρίς προειδοποίηση. Η φύση δεν χρειάζεται λόγια· μας υπενθυμίζει σιωπηλά να μην ξεχνάμε ποτέ πόσο εύθραυστα είναι τα πάντα», σχολίασε άλλος.

A massive iceberg capsized just off the coast of Ilulissat in northern Greenland 🇬🇱this morning.



Fortunately, no one was injured. pic.twitter.com/vfUGgVdSRz July 25, 2026

Ορισμένοι εκτίμησαν ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο ενδέχεται να συνέβαλε στην ανατροπή του παγόβουνου. Το κλιματικό αυτό φαινόμενο έχει οδηγήσει σε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού, επηρεάζοντας τις καιρικές συνθήκες παγκοσμίως για πολλούς μήνες. Οι επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι έως τον Δεκέμβριο μπορεί να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο, με τις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας να ξεπερνούν σημαντικά τα φυσιολογικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενδέχεται να πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα Ελ Νίνιο από το 1950, και εκφράζονται φόβοι ότι θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις, αντίστοιχες με εκείνες του ιστορικού επεισοδίου του 1877, που συνδέθηκε με εκτεταμένες ξηρασίες, καταστροφές καλλιεργειών και εκατομμύρια θανάτους.

Το Ιλούλισατ είναι μία από τις λίγες περιοχές όπου το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας φτάνει έως τη θάλασσα. Εκεί βρίσκεται ο παγετώνας Sermeq Kujalleq, ένας από τους ταχύτερους και πιο ενεργούς στον κόσμο, ο οποίος αποβάλλει κάθε χρόνο περισσότερα από 46 κυβικά χιλιόμετρα πάγου, μέρος του οποίου εκτιμάται ότι έχει ηλικία έως και 250.000 ετών, σχηματίζοντας παγόβουνα.

iefimerida.gr