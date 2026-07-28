Το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» απήγγειλε, αντί να τραγουδήσει, ο Μανώλης Μητσιάς κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο αρχαίο θέατρο Δίου, το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με το Voria.gr, ο ερμηνευτής δεν παρουσίασε μουσικά το συγκεκριμένο κομμάτι στη συναυλία «Τα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου», καθώς δεν είχε δοθεί η απαιτούμενη άδεια για την εκτέλεση τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι σε στίχους Νίκου Γκάτσου.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος, ενημέρωσε το κοινό για τους λόγους για τους οποίους δεν ακούστηκαν τα συγκεκριμένα τραγούδια.

Όπως ανέφερε, η πλευρά Χατζιδάκι δεν έδωσε τη σχετική άδεια, καθώς το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το υπουργείο Πολιτισμού αφιερωματικό έτος στον Μάνο Χατζιδάκι και οι συναυλίες και εκδηλώσεις με έργα του συνθέτη έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί από την ομάδα του Γιώργου Χατζιδάκι.

Η κ. Δημητρούκα κάλεσε στη συνέχεια τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει τους στίχους του «Γιάννη του φονιά», αφού δεν μπορούσε να τους τραγουδήσει.

Η ανακοίνωση προκάλεσε την αντίδραση του κοινού, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φώναζε «αίσχος» και «ντροπή».

«Για πρώτη φορά μετά το 1977, που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα, δεν το τραγουδώ, το απαγγέλλω», ανέφερε ο Μανώλης Μητσιάς μετά την απαγγελία.

Προς το τέλος της συναυλίας, παρεκκλίνοντας από το πρόγραμμα και ανταποκρινόμενος στις παροτρύνσεις του κοινού, απήγγειλε επίσης το «Τσάμικο» των Νίκου Γκάτσου και Μάνου Χατζιδάκι, με τους θεατές να τον συνοδεύουν.

Το Voria.gr απευθύνθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με τον ισχυρισμό ότι η ανακήρυξη του 2026 ως αφιερωματικού έτους στον Μάνο Χατζιδάκι μεταβάλλει το καθεστώς διαχείρισης των έργων του συνθέτη.

Το υπουργείο απάντησε ότι η ανακήρυξη «δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».

iefimerida.gr