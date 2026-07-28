Νέα πολιτική αναστάτωση προκαλεί στις ΗΠΑ η δημοσιοποίηση ηχητικών αποσπασμάτων από συνομιλίες του Τζο Μπάιντεν με τον βιογράφο του, Μαρκ Λιούις Ζβόνιτζερ.

Στα ηχητικά ντοκουμέντα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ακούγεται να αναφέρεται σε υλικό με την ένδειξη «απόρρητο», ενώ σε αρκετά σημεία εμφανίζεται να δυσκολεύεται να ανακαλέσει ημερομηνίες και γεγονότα.

Τα ηχητικά δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Oversight Project, τον ερευνητικό βραχίονα του συντηρητικού Heritage Foundation, μετά από δικαστική μάχη με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Η πλευρά Μπάιντεν είχε προσπαθήσει να εμποδίσει τη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο τελικά απέσυρε τις προσφυγές της.

Το υλικό, σύμφωνα με τους επικριτές του πρώην προέδρου, ενισχύει τα συμπεράσματα της έκθεσης του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Χερ το 2024, ο οποίος είχε αναφερθεί στην κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων από τον Μπάιντεν μετά την αποχώρησή του από την αντιπροεδρία, αλλά και στα προβλήματα μνήμης που παρουσίαζε.

Μπάιντεν: «Δεν ήξεραν καν ότι τα είχα αυτά» -Οι αναφορές σε διαβαθμισμένα έγγραφα

Σε ένα από τα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν, ο Τζο Μπάιντεν ακούγεται να μιλάει στον βιογράφο του για σημειώσεις που είχε κρατήσει από την περίοδο που ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Δεν ήξεραν καν ότι τα είχα αυτά», λέει χαρακτηριστικά, ενώ φαίνεται να αναφέρεται σε έγγραφα που χρησιμοποιούσε ως σημείο αναφοράς για τη συγγραφή του βιβλίου.

Σε άλλο σημείο, ο πρώην πρόεδρος μιλάει για υλικό που, όπως υποστηρίζει, είχε εντοπίσει: «Μόλις βρήκα όλα τα διαβαθμισμένα πράγματα στο υπόγειο».

Στη συνέχεια εξηγεί στον βιογράφο του τη θέση που είχε λάβει το 2009 απέναντι στην απόφαση του Μπαράκ Ομπάμα για την αποστολή επιπλέον αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν.

«Έγραψα στον πρόεδρο ένα χειρόγραφο υπόμνημα 40 σελίδων, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή επιπλέον στρατευμάτων δεν θα είχε αποτέλεσμα», αναφέρει.

Σε ακόμη ένα σημείο, ακούγεται να λέει «Το επόμενο που έχω εδώ… αυτό είναι διαβαθμισμένο», χωρίς να είναι ξεκάθαρο σε ποιο ακριβώς έγγραφο αναφέρεται.

Οι στιγμές που δυσκολεύεται να θυμηθεί ημερομηνίες

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι επικριτές του Μπάιντεν στα σημεία που ο πρώην πρόεδρος φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάκληση πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τον βιογράφο του υπάρχουν στιγμές που μπερδεύει χρονικές περιόδους και δυσκολεύεται να ανακαλέσει λεπτομέρειες από την πολιτική του πορεία.

Η έκθεση του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Χερ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις όταν περιέγραφε τον Μπάιντεν ως έναν ηλικιωμένο άνθρωπο με «κακή μνήμη».

Ο Χερ τελικά δεν άσκησε δίωξη, καθώς εκτίμησε ότι ο Μπάιντεν συνεργάστηκε με τις Αρχές και δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι κράτησε ή χειρίστηκε το υλικό με πρόθεση παράβασης του νόμου.

Η απάντηση Μπάιντεν: «Πολιτική εργαλειοποίηση του υπουργείου Δικαιοσύνης»

Η πλευρά του πρώην προέδρου δεν προχώρησε σε ειδικό σχόλιο για τα ηχητικά αποσπάσματα.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπός του, Τι Τζέι Ντάκλο, είχε υποστηρίξει ότι οι συνομιλίες αφορούσαν τη συγγραφή βιβλίου για τη ζωή του Μπάιντεν και τον θάνατο του γιου του Μπο και ότι είχαν παραδοθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης με την προϋπόθεση πως θα παρέμεναν ιδιωτικές.

Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη δημοσιοποίηση των ηχογραφήσεων για πολιτικούς λόγους.

Τι αποκάλυψε για τον Μπαράκ Ομπάμα

Στις συνομιλίες ο Μπάιντεν μιλάει εκτενώς και για τη σχέση του με τον Μπαράκ Ομπάμα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008.

Όπως αναφέρει, ο τότε πρόεδρος «εκνευριζόταν πραγματικά» μαζί του λόγω των διαφωνιών τους για τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης.

Ο Μπάιντεν υποστηρίζει πως η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε κινηθεί πιο επιθετικά απέναντι στις τράπεζες και να είχε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι ο Ομπάμα και οι συνεργάτες του επηρεάζονταν, έστω και ασυνείδητα, από τα συμφέροντα της Silicon Valley.

Αναφέρεται, επίσης, στον οικονομολόγο Λάρι Σάμερς και στην απόφαση του Ομπάμα να μην τον προτείνει για την ηγεσία της Fed, καθώς θεωρούσε ότι θα αποτελούσε «πολιτικό βάρος».

Η υποψηφιότητα του 2016 και η «μάχη» με τη Χίλαρι Κλίντον

Στα ηχητικά αποσπάσματα ο Μπάιντεν περιγράφει και τις συζητήσεις που είχε με τον Ομπάμα για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το 2016.

Όπως λέει, ο Ομπάμα τού είχε ξεκαθαρίσει ότι η απόφαση ήταν δική του, αλλά θεωρούσε πως θα ήταν πολύ δύσκολο να επικρατήσει απέναντι στη Χίλαρι Κλίντον.

«Δεν πίστευε ότι μπορούσε να γίνει εκείνη τη στιγμή», αναφέρει ο Μπάιντεν περιγράφοντας τη συζήτησή τους.

Ο πρώην πρόεδρος μιλάει, επίσης, για τις αδυναμίες μιας πιθανής προεκλογικής εκστρατείας του, με ιδιαίτερη αναφορά στις λεκτικές του γκάφες. «Το θέμα με τις γκάφες είναι σαν ιός. Είναι αδρανής, κι όταν κάνεις ένα λάθος, επιστρέφει», ακούγεται να λέει.

Σε μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές της συνομιλίας, ενώ κοιτά τις σημειώσεις του, παραδέχεται: «Δεν μπορώ να διαβάσω ούτε τα δικά μου γράμματα».

Η δημοσιοποίηση των ηχητικών αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση στις ΗΠΑ για τη διαχείριση διαβαθμισμένων εγγράφων, αλλά και για την κατάσταση της μνήμης του πρώην προέδρου, σε μια περίοδο που η πολιτική κληρονομιά του Μπάιντεν παραμένει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης.

iefimerida.gr