Νέα διάσταση αποκτά η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από το βιβλίο «Και πολλά επικράνθη: Η Ελένη της Καρπασίας», καθώς πρώην μαθητές της εγκλωβισμένης δασκάλας Ελένης Φωκά παρεμβαίνουν δημόσια, στηρίζοντας τη συγγραφέα Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου και υποστηρίζοντας ότι τόσο οι ίδιοι όσο και η Ελένη Φωκά γνώριζαν εξαρχής πως το έργο θα ήταν λογοτεχνικό και θα περιείχε στοιχεία μυθοπλασίας.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι συμμετείχαν ενεργά στην πολυετή έρευνα της συγγραφέως, καταθέτοντας τις προσωπικές τους μαρτυρίες για τη ζωή των εγκλωβισμένων στην Καρπασία. Όπως υποστηρίζουν, οι ίδιοι ζήτησαν να χρησιμοποιηθεί μυθοπλασία ώστε να προστατευθούν οι μαρτυρίες τους και να μη μπορούν να ταυτοποιηθούν πρόσωπα και ιστορίες, αίτημα που, όπως αναφέρουν, έγινε δεκτό τόσο από τη συγγραφέα όσο και από την ίδια την Ελένη Φωκά.

Οι πρώην μαθητές υποστηρίζουν ακόμη ότι η Ελένη Φωκά ήταν παρούσα στις περισσότερες συναντήσεις με τη συγγραφέα, συνέβαλλε με τις δικές της μαρτυρίες και παρακολουθούσε στενά τη συγγραφή του βιβλίου. Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου της έστελνε τα κείμενα όσο αυτά διαμορφώνονταν, ζητώντας τη γνώμη της και προχωρώντας σε αλλαγές όποτε της υποδεικνύονταν. Όπως αναφέρουν, «μάς έστελνε τις σελίδες του βιβλίου καθώς το έγραφε, για να της πούμε τη γνώμη μας ή να αφαιρέσουμε ό,τι δεν επιθυμούσαμε. Το ίδιο και καλύτερα γινόταν και με τη δασκάλα μας».

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν στον ισχυρισμό ότι πριν το χειρόγραφο σταλεί για έκδοση, υπογράφηκε από εκπρόσωπο των μαθητών αλλά και από την ίδια την Ελένη Φωκά, γεγονός που, κατά τους ίδιους, αποδεικνύει ότι το περιεχόμενό του τελούσε σε γνώση και με τη συναίνεσή της. Αναφέρουν, μάλιστα, ότι το υπογεγραμμένο αντίτυπο εστάλη συστημένο στον εκδοτικό οίκο και αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο.

Οι μαθητές εκφράζουν επίσης την έκπληξή τους για τη μεταγενέστερη αντίδραση της δασκάλας τους, σημειώνοντας ότι κατά την παρουσίαση του βιβλίου στο Προεδρικό Μέγαρο εκείνη είχε εκφράσει δημόσια τη χαρά και την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα. «Θυμόμαστε κατά την παρουσίαση του βιβλίου στο Προεδρικό Μέγαρο τη χαρά, την περηφάνια και την ανακούφιση που είχαμε όλοι, ιδιαίτερα όμως η δασκάλα… η οποία ήταν ενθουσιασμένη με το ότι καταγράφηκε και με τον τρόπο που καταγράφηκε το βιβλίο.»

Καταλήγουν δηλώνοντας τη στήριξή τους προς τη συγγραφέα και εκφράζοντας την ελπίδα να επιλυθεί «το πρόβλημα που προέκυψε (εκ των υστέρων) σχετικά με τη μυθοπλασία στο βιβλίο».

Τι υποστηρίζει η άλλη πλευρά

Η παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια τοποθέτηση της Ελένης Φωκά, η οποία ζήτησε ξανά την απόσυρση του βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει τη ζωή της ως μυθοπλασία κι ότι ουδέποτε συναίνεσε σε μια τέτοια προσέγγιση. Από την πλευρά της, η Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου έχει επιμείνει ότι το έργο εκδόθηκε εξαρχής ως λογοτεχνικό βιβλίο, εμπνευσμένο από πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα, με τη γνώση όσων συνέβαλαν στις μαρτυρίες.