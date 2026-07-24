Διάσκεψη Τύπου παρέθεσε χθες, Πέμπτη η Ελένη Φωκά, που υπήρξε δασκάλα των εγκλωβισμένων στην Αγία Τριάδα, όπου εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή της για το βιβλίο της Ευρυδίκης Περικλέους Παπαδοπούλου «Και πολλά επικράνθη η Ελένη της Καρπασίας» όπου η ιστορία της κ. Φωκά παρουσιάζεται ως μυθοπλασία, γεγονός το οποίο, όπως λέει, δεν μπορεί να δεχθεί.

Στη διάσκεψη παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος και ο δικηγόρος της κ. Φωκά, Λάρης Βραχίμης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, όπου γίνεται αναφορά στο ιστορικό της υπόθεσης, η κ. Φωκά, συνεργάστηκε με τη συγγραφέα κ. Περικλέους Παπαδοπούλου για την καταγραφή των προσωπικών της μαρτυριών ως εγκλωβισμένης δασκάλας στην Αγία Τριάδα. Από το 2024 καταβάλλει προσπάθειες για τη διευθέτηση του ζητήματος γύρω από το βιβλίο «Και πολλά επικράνθη η Ελένη της Καρπασίας», προσπάθειες οι οποίες, όπως λέει, παρέμειναν άκαρπες και οδήγησαν σε νομικές ενέργειες, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν στον εκδοτικό οίκο και στη συγγραφέα από τις αρχές Μαρτίου 2026.

Όπως ανέφερε η κ. Φωκά, ουδέποτε συναίνεσε να παρουσιαστεί η ζωή της ως έργο μυθοπλασίας. Υπογράμμισε ότι όσα βίωσε η ίδια και οι λοιποί εγκλωβισμένοι κατά τα τραγικά γεγονότα —γεγονότα που η επέτειος αυτών των ημερών επαναφέρει στη μνήμη— αποτελούν πραγματικά βιώματα, όπως τα αφηγήθηκε η ίδια στη συγγραφέα κ. Περικλέους Παπαδοπούλου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κ. Φωκά, είχε ζητήσει προφορικά «να μη γραφτεί στο βιβλίο ότι πρόκειται για μυθοπλασία, αφού η συγγραφέας κατέγραψε τις δικές μου μαρτυρίες. Ζήτησα επίσης μέρος των εσόδων να διατεθεί στην άμυνα, σε ένα μουσείο ή στη διαφώτιση για το εθνικό μας θέμα, και η συγγραφέας με διαβεβαίωσε ότι δεν θα με αδικήσει. Ωστόσο, τελικά δεν τηρήθηκε τίποτα από όσα είχα ζητήσει», είπε.

Η κ. Φωκά εξήγησε ότι υπέγραψε συγκατάθεση για την έκδοση του βιβλίου με βάση τη δική της ζωή, ενώ αυτό βρισκόταν ήδη στο στάδιο της διόρθωσης, και ότι μόνο τότε διαπίστωσε ότι θα κυκλοφορούσε ως μυθοπλασία. Όταν, όπως ανέφερε, ζήτησε εξηγήσεις, η συγγραφέας της απάντησε ότι ο χαρακτηρισμός αυτός κρίθηκε αναγκαίος ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενα νομικά ζητήματα σχετικά με πρόσωπα που εμφανίζονται στο βιβλίο.

«Το βιβλίο κυκλοφορεί σήμερα ως μυθοπλασία, και αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί η ψυχή μου», είπε χαρακτηριστικά η κ. Φωκά.

Στη διάσκεψη παρενέβη ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ο οποίος σημείωσε ότι πληροφορίες για τη μαρτυρία της κ. Φωκά και των υπόλοιπων εγκλωβισμένων έφταναν στην Αρχιεπισκοπή ήδη από τα πρώτα χρόνια, μέσω και του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄.

«Ήταν πράγματι κάτι φρικιαστικό αυτό το δράμα, ακόμη και μόνο να το σκέφτεται κανείς, πόσο μάλλον να το ζει. Εξέφρασα την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι αυτές οι μαρτυρίες θα καταγράφονταν, ώστε να τις γνωρίσει και ο υπόλοιπος κόσμος και να μη λησμονήσουμε ποτέ όσα έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Σήμερα, όμως, βρίσκομαι στη δύσκολη θέση να αναρωτιέμαι τι πραγματικά επιδιώκεται. Να καταργηθούν οι μαρτυρίες μας; Η ίδια μας η ζωή; Αυτό που μας ενοχλεί δεν είναι το οικονομικό σκέλος, είναι η αλήθεια. Ο κόσμος έζησε μια φρίκη· θα την ονομάσουμε παραμύθι;» διερωτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η κ. Φωκά είπε ότι αντέδρασε από την πρώτη στιγμή, ότι είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις εξαρχής, και ότι εντάσεις με τη συγγραφέα υπήρχαν ήδη από τότε που το βιβλίο παρουσιάστηκε ως έργο μυθοπλασίας. Πρόσθεσε ότι αναζήτησε επί μακρόν κατάλληλη νομική συνδρομή, απευθυνόμενη σε δικηγόρους από τον Ιούνιο του 2025, και ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη νομική διαδικασία στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο την εκπροσωπεί ο δικηγόρος της, Λάρης Βραχίμης.

ΚΥΠΕ