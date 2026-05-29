Την άμεση απόσυρση του βιβλίου «Και πολλά επικράνθη – Η Ελένη της Καρπασίας» της συγγραφέως Ευρυδίκης Περικλέους Παπαδοπούλου, ζητά η Ελένη Φωκά, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η ζωή της.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το philenews με την ίδια την Ελένη Φωκά, αναφέρει:

«Θέλω να δηλώσω ότι εγώ, η Ελένη Φωκά, ουδέποτε έδωσα την συγκατάθεσή μου ώστε η ζωή μου να κυκλοφορήσει σε βιβλίο ως μυθοπλασία».

Συνεργάστηκα, συνεχίζει, με την Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου για τη συγγραφή του βιβλίου και «Και πολλά επικράνθη – Η Ελένη της Καρπασίας» για να γραφτεί «η εμπειρία, η ζωή και τα βιώματά μου ως δασκάλα που έζησα την τουρκική κατοχή στην Καρπασία. Αλίμονο μετά από αυτό που έζησα, που εβίωσα να δεχτώ ποτέ να παρουσιαστεί ως μύθος».

Ο λόγος, αναφέρει η κ. Φωκά, που κάνει αυτή τη δήλωση είναι «όχι για τη δική μου δικαίωση, αλλά γιατί αν δεχθώ ότι η ζωή μου είναι μυθοπλασία, τότε θα σημαίνει ότι οι Τούρκοι δεν έκαναν τα εγκλήματα που έκανα, ούτι οι μαθητές μου δεν υπέφεραν τα πάνδεινα, ότι οι συγχωριανοί μου βιάστηκαν, σκοτώθηκαν ή υπέφεραν».