Πηγές που μίλησαν στο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars χαρακτήρισαν «κράμα αλήθειας και ψεμάτων» τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

«Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας», διαβεβαίωσαν οι πηγές.

Αφού οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων, τα Στενά θα ανοίξουν και πάλι, με βάση τα μέτρα ασφαλείας που θα λάβει η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Fars.

Τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου είναι «μια απόπειρα να παρουσιάσει μια κατασκευασμένη νίκη», μετέδωσε το πρακτορείο.

Ούτε, όμως, αναφέρεται η καταστροφή του πυρηνικού υλικού που διαθέτει το σε αυτό το «μνημόνιο κατανόησης», πρόσθεσαν οι ιρανικές πηγές. Αντιθέτως, περιλαμβάνονται ο όρος της άμεσης καταβολής στην Τεχεράνη 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα «παγωμένα» κεφάλαια του Ιράν, καθώς και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Οι ίδιες πηγές είπαν ότι το «μνημόνιο» αυτό βρίσκεται στα τελευταία στάδια επικύρωσης στο Ιράν αλλά ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ ανέφερε ότι ετοιμάζεται να λάβει την «τελική απόφασή» του για μια πιθανή συμφωνία, εκτιμώντας ότι το Ορμούζ θα πρέπει να ανοίξει «αμέσως» και το εμπλουτισμένο ουράνιο «να καταστραφεί», όπως έγραψε με κεφαλαία γράμματα.

Μια ιρανική πηγή είπε εξάλλου στο πρακτορείο Reuters ότι ο ισχυρισμός του Αμερικανού προέδρου για την τύχη του σε υψηλό βαθμό εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «δεν είναι αληθής», επιβεβαιώνοντας ότι το μνημόνιο δεν περιλαμβάνει κανέναν όρο που να αφορά τα πυρηνικά.

protothema.gr