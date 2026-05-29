Ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι εντός της ημέρας αποφασίζει για την «τελική απόφαση» για τη συμφωνία με το Ιράν.

Καθώς από τα ξημερώματα της Παρασκευής έχει γίνει γνωστό πως ΗΠΑ και Ιράν έχουν φτάσει πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το πλαίσιο που θα επιτρέψει εκ νέου παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, όλος ο πλανήτης ανέμενε το επόμενο βήμα του Αμερικανού προέδρου.

Με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού επανέλαβε πως το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, περιέγραψε μια σειρά από όρους, που μένει να φανεί αν θα συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο της πολυαναμενόμενης συμφωνίας, εφόσον τελικά αυτή επιτεχθεί.

Τραμπ: Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

«Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όλες οι θαλάσσιες νάρκες (βόμβες), εφόσον υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε ήδη αφαιρέσει, μέσω ελεγχόμενων εκρήξεων, πολλές τέτοιες νάρκες με τα σπουδαία υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει άμεσα την απομάκρυνση ή/και εξουδετέρωση όσων ναρκών έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές!)», έγραψε ο Τραμπ.

«Τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα Στενά λόγω του καταπληκτικού και άνευ προηγουμένου ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος πλέον αίρεται, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία του ‘γυρισμού στην πατρίδα’! Πείτε ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας από εμένα, τον αγαπημένο σας Πρόεδρο!», έγραψε με μια δόση χιούμορ ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Τραμπ εξήγγειλε πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάσυρση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει η Τεχεράνη. «Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως ‘Πυρηνική Σκόνη’, το οποίο είναι θαμμένο βαθιά υπόγεια κάτω από σχεδόν κατεστραμμένα βουνά, εξαιτίας της ισχυρής επίθεσης των βομβαρδιστικών B2 πριν από 11 μήνες, θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα μαζί με την Κίνα που διαθέτει τη μηχανική δυνατότητα να το κάνει!), σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ».

Μένουν οι τελικές αποφάσεις

Ο Τραμπ κλείνει την ανάρτησή του λέγοντας πως θα μιλήσει με τους συνεργάτες του για να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με την επικείμενη συμφωνία με το Ιράν.

«Δεν θα ανταλλαγούν χρήματα, μέχρι νεωτέρας. Άλλα ζητήματα, πολύ μικρότερης σημασίας, έχουν επίσης συμφωνηθεί. Τώρα θα συναντηθώ στην Αίθουσα Επιχειρήσεων για να λάβω την τελική απόφαση».

