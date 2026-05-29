Το πολιτικό γραφείο της Δημοκρατικής Παράταξης συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή όπου αποφασίστηκε η συνέχιση της συζήτησης αναφορικά με το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί η παγκύπρια συνδιάσκεψη για καθορισμό των επόμενων βημάτων της παράταξης.

Η ανακοίνωση

Στη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου της Δημοκρατικής Παράταξης έγινε μια πρώτη ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος της 24ης Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου εξέφρασαν με αυτοκριτική προσέγγιση τις απόψεις και τις εκτιμήσεις τους, ενώ έγινε μια αρχική καταγραφή των λόγων που οδήγησαν την Παράταξη εκτός Βουλής.

Όπως επισημάνθηκε, το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό για την Δημοκρατική Παράταξη και δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και τους στόχους που είχε θέσει.

Με ανάληψη συλλογικής ευθύνης αποφασίστηκε όπως η συζήτηση συνεχιστεί σε επαρχιακό επίπεδο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους, σε στελέχη, μέλη και φίλους της Παράταξης να τοποθετηθούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Η διαδικασία αυτή θα κορυφωθεί τις πρώτες ημέρες Ιουλίου με τη διοργάνωση διευρυμένης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης για τον συνολικό και τελικό απολογισμό του εκλογικού αποτελέσματος καθώς και τα επόμενα βήματα της Παράταξης.

Τέλος το Πολιτικό Γραφείο επαναβεβαίωσε ομόφωνα ότι η Δημοκρατική Παράταξη ανεξαρτήτως του εκλογικού αποτελέσματος θα συνεχίσει να έχει και ρόλο και λόγο στα πολιτικά δρώμενα της πατρίδας μας.