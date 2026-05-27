Οι βουλευτικές εκλογές είναι πλέον παρελθόν, όμως, ανάμεσα στα ζητήματα που άνοιξαν είναι και το θέμα της ασφάλειας και της παροχής αστυνομικών φρουρών, για τους νεοεισερχόμενους πολιτικούς αρχηγούς και κόμματα στη Βουλή.

Ως είθισται, η Αστυνομία καθηκόντως μελετά το ζήτημα και σε συνεννόηση με τους πολιτικούς αρχηγούς προχωρά στις δέουσες ενέργειες. Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ακόμα δεν έχει συνέλθει η Επιτροπή Ασφάλειας της Αστυνομίας για να εξετάσει το ζήτημα, ωστόσο, αυτό θα γίνει τάχιστα ώστε να υποβληθεί εισήγηση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Αυτή τη στιγμή, για τους μόνους που γεννάται θέμα είναι για τον πρόεδρο του Κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη και για τον πρόεδρο του κινήματος Άμεση Δημοκρατία, ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου. Αναμένεται ότι η Επιτροπή Ασφάλειας της οποίας προεδρεύει ο υπαρχηγός Αστυνομίας Πανίκος Σταύρου, θα εξετάσει κατά πόσον προκύπτουν ζητήματα ασφάλειας, θα γίνει αξιολόγηση κινδύνου για τους δύο πολιτικούς και αν κριθεί αναγκαίο θα υποβληθεί εισήγηση για να τους παρασχεθεί αστυνομική προστασία.

Όλοι οι αρχηγοί των παλαιών κομμάτων που εισήλθαν στη Βουλή έχουν αστυνομική προστασία. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έχει συνοδεία αστυνομικών ως πρόεδρος της Βουλής και τώρα ως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ο γ.γ. του ΑΚΕΛ διαθέτει φρουρά όπως και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ καθώς και του ΕΛΑΜ. Φρουρά διαθέτει και ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Κάρογιαν (δεν κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή) ως πρώην πρόεδρος της Βουλής.

Φρουρά από δύο μέλη της Αστυνομίας διαθέτει και ο πρόεδρος του ΣΚ ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου, παρόλο που δεν εισήλθε στη Βουλή, ενώ το Κίνημα Οικολόγων αντί αστυνομικού φρουρού είχε γίνει παλαιότερα διευθέτηση για την καταβολή της αντιμισθίας ενός οδηγού. Το Volt δεν διέθετε φρουρά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, στην περίπτωση που η Αστυνομία κρίνει ότι για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη πρέπει να διατεθεί αστυνομική φρούρηση, αυτή θα γίνει αποδεκτή για πρακτικούς λόγους. Το ζήτημα που προκύπτει αφορά στον Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος τις πλείστες ημέρες θα απουσιάζει στις Βρυξέλλες. Ανάλογα με την αξιολόγηση κινδύνου που θα γίνει, θα υποβληθεί εισήγηση αφού γίνει και συζήτηση με τον ίδιο. Μπορεί ο ίδιος να αρνηθεί το ενδεχόμενο να του παρασχεθεί φρουρά και να υπάρξει άλλη διευθέτηση, όπως είχε γίνει και με το Κίνημα των Οικολόγων.

Πάντως, η Επιτροπή Ασφάλειας αν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να διενεργήσει και επίσκεψη στα γραφεία κομμάτων (όπως στο ΑΛΜΑ) για να προβεί σε συστάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας (τοποθέτηση καμερών, συναγερμού ή άλλων μέτρων).

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσον τα κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής (ΕΔΕΚ και Οικολόγοι) θα συνεχίσουν να διαθέτουν αστυνομική φρουρά ή θα τους αφαιρεθεί. Κατά τις πληροφορίες μας, θα γίνει αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και ανάλογα θα ληφθεί απόφαση είτε για παραμονή της φρουράς είτε για αφαίρεσή της.