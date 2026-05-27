Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου προτείνει τροποποιήσεις στα τέλη που καταβάλλουν οι οντότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με έγγραφο διαβούλευσης που δημοσίευσε.

Σύμφωνα με την ΕΚΚ, τα νέα υπό διαβούλευση τέλη κυμαίνονται έως 45.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο, την κατηγορία και το μέγεθος των εταιρειών διαχείρισης και των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εισάγουν αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τελών που θα καταβάλλουν οι οντότητες του τομέα. Παράλληλα, περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στα πληρωτέα δικαιώματα που αφορούν τόσο τις αιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας όσο και τις ουσιαστικές μεταβολές τους, ανά κατηγορία εποπτευόμενων οντοτήτων.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η ΕΚΚ εισηγείται επίσης νέους τύπους πληροφοριών που θα πρέπει να γνωστοποιούνται από τις εποπτευόμενες οντότητες. Την ίδια ώρα, προτείνει την κατάργηση υποχρεώσεων γνωστοποίησης που δεν είναι πλέον εφαρμόσιμες.

Η αναθεώρηση των τελών εντάσσεται σε μια συνολική επανεξέταση όλων των τελών και χρεώσεων της ΕΚΚ. Στόχος είναι η καλύτερη ευθυγράμμισή τους με τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των εποπτευόμενων οντοτήτων.

Παράλληλα, η Επιτροπή επιδιώκει τη μείωση της εξάρτησής της από δημόσιους πόρους και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής αυτονομίας της.