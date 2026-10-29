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Την προσοχή των οδηγών εφιστά η Αστυνομία, λόγω των έντονων βροχών.

Έντονες βροχές που σημειώνονται γύρω στις 11:15π.μ. στην επαρχία Πάφου, επηρεάζουν την κυκλοφορία στο ευρύτερο οδικό δίκτυο της επαρχίας.

Λόγω των βροχών η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς είναι περιορισμένη, ενώ σε σημεία παρατηρείται ροή νερού που καθιστά το οδόστρωμα των δρόμων ολισθηρό.

Νωρίτερα, η Αστυνομία προειδοποίησε για περιορισμένη ορατότητα στο οδικό δίκτυο των ορεινών περιοχών της επαρχίας Λεμεσού λόγω πυκνής ομίχλης, με επίκεντρο τον Αγρό, τα Χανδριά και την Κυπερούντα.

Η ενημέρωση αποτυπώνει τις συνθήκες κατά τον χρόνο δημοσίευσής της, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να διαφοροποιηθεί λόγω της μεταβλητότητας του καιρού.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που διακινείται στο οδικό δίκτυο των περιοχών.