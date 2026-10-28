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Βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι αναμένεται να πλήξουν την Κύπρο. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο το νότιο Αιγαίο, το οποίο κινείται νοτιοανατολικά.

Στο μεταξύ νέα κίτρινη προειδοποίηση, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 9:00 αύριο το πρωί έως τις 5:00 το απόγευμα, εξέδωσε η Μετεωρολογία. Σε αυτήν αναφέρεται ότι:

Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και σταδιακά και άλλες περιοχές. Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 35 και 55 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ πιθανό να πέσει και χαλάζι. Παροδικά στις καταιγίδες οι ριπές των ανέμων δυνατό να φτάσουν μέχρι και τα 7 με 8 μποφόρ.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα περισσότερα φαινόμενα να περιορίζονται σε παράλιες περιοχές. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι.

Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται με ριπές μέχρι και τα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ, ενώ σε καταιγίδα ριπές θα φτάσουν μέχρι και τα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος χωρίς όμως να αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα, κυρίως σε παράλιες περιοχές.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο για να κυμανθεί ωστόσο κοντά η λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.