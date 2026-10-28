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Με τη συγκινητική παρουσία της ξεχώρισε και φέτος στη μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου η Χαρίτα Μάντολες, σύμβολο του αγώνα για τους αγνοουμένους και ζωντανή υπενθύμιση της τραγωδίας που βίωσε ο κυπριακός λαός.

Παρά τις δυσκολίες στη βάδιση, η Χαρίτα Μάντολες συμμετείχε στην παρέλαση με τη στήριξη βοηθήματος βάδισης, κρατώντας σφιχτά στα χέρια της την εικόνα του Χριστού. Μαζί με το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια», παρέλασε μπροστά από το πλήθος, το οποίο την υποδέχθηκε με παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η Χαρίτα Μάντολες εξακολουθεί να δίνει το δικό της «παρών» στις επετειακές εκδηλώσεις, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των αγνοουμένων και τον αγώνα για δικαίωση.

Στο μεταξύ, ο καιρός έκανε το χατίρι στους μαθητές και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, καθώς οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες επέτρεψαν την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.