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Σε μία επική ματσάρα που τα είχε όλα, η Φλίτγουντ πέτυχε μία αδιανόητη πρόκριση για τα προημιτελικά του Carabao Cup! Η ομάδα που βρίσκεται στην 18η θέση (μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού) της τέταρτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, απέκλεισε την πρωταθλήτρια Αγγλίας και δευτεραθλήτρια κόσμου και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποια είναι στην πραγματικότητα αυτή η ομάδα; Η Φλίτγουντ η οποία προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης και κατάφερε να υποτάξει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του αγγλικού ποδοσφαίρου;

Από μια μικρή ψαράδικη πόλη στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου

Η Φλίτγουντ Τάουν εδρεύει στην ομώνυμη παραθαλάσσια πόλη της βορειοδυτικής Αγγλίας, στην κομητεία του Λάνκασαϊρ, κοντά στο Μπλάκπουλ. Πρόκειται για μια μικρή πόλη με πληθυσμό περίπου 25.000 κατοίκων, η οποία έχει συνδέσει την ιστορία και την οικονομία της με τη θάλασσα και την αλιεία. Ουσιαστικά, βρίσκεται σε μια χερσόνησο στις ακτές της Θάλασσας της Ιρλανδίας, με αποτέλεσμα οι καιρικές συνθήκες να επηρεάζουν συχνά τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Οι δυνατοί άνεμοι και η βροχή αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, δημιουργώντας ιδιαίτερες δυσκολίες ακόμη και για τους γηπεδούχους.

Αυτή η ιδιαίτερη ταυτότητα αποτυπώνεται και στο παρατσούκλι της ποδοσφαιρικής ομάδας, καθώς οι φίλαθλοί της είναι γνωστοί ως «Cod Army», δηλαδή «Στρατός του Μπακαλιάρου», μια ονομασία που παραπέμπει στην αλιευτική παράδοση της περιοχής. Η ιστορία του συλλόγου ξεκινά το 1908, ωστόσο η διαδρομή του μόνο εύκολη δεν ήταν. Η ομάδα γνώρισε οικονομικές δυσκολίες, διαλύθηκε και επανιδρύθηκε περισσότερες από μία φορές, με τη σημερινή της μορφή να δημιουργείται το 1997.

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