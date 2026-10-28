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Στιγμές εθνικής υπερηφάνειας και συγκίνησης εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς για πρώτη φορά έλαβε μέρος άγημα της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου.

Στην παρέλαση συμμετείχαν 24 πεζοπόροι του τμήματος των Καταδρομέων της Εθνικής Φρουράς, καθώς και των 24 Κύπριων εφέδρων βατραχανθρώπων του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου (ΣΕΒΑΚ).

Παρέλασαν επίσης Κύπριοι βετεράνοι και πρώην αιχμάλωτοι πολέμου της τουρκικής εισβολής του 1974, καθώς και εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Αναπήρων Πολέμου και του Συνδέσμου Βορειοελλαδιτών Πολεμιστών της ΕΛΔΥΚ 1974.

Σημειώνεται πως την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη παρακολούθησε ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ο οποίος νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια.