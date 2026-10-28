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Στη μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών F-16 και πολεμικού πλοίου στην Κύπρο, καθώς και στη νέα σύμβαση με το Ισραήλ για την απόκτηση πλοίου ανοικτής θαλάσσης, αναφέρθηκε ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, περιγράφοντας την ενίσχυση των αμυντικών συνεργασιών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα DEFENCE ReDEFiNED, από τη Θεσσαλονίκη όπου βρέθηκε για τους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου, ο κ. Πάλμας υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου έχει περάσει «από τα συνθήματα στην πολιτική πράξη».

Αναφερόμενος στη συμμετοχή Κυπρίων καταδρομέων στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, σημείωσε ότι η παρουσία τους έχει τόσο συμβολική όσο και ουσιαστική σημασία, καθώς αποτυπώνει έμπρακτα τους δεσμούς των δύο κρατών.

Όπως ανέφερε, στην Κύπρο υπάρχει πλέον μόνιμη παρουσία μαχητικών F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού. Χαρακτήρισε άριστο το επίπεδο της συνεργασίας Αθήνας και Λευκωσίας, τόσο στον πολιτικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δύο κράτη που προέρχονται από το ίδιο έθνος.

Ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε επίσης σε διμερείς συμφωνίες και κοινά προγράμματα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού SAFE.

Νέα σύμβαση με το Ισραήλ

Στο πεδίο των εξοπλισμών, ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε στη συνεργασία της Κύπρου με ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γαλλία, αλλά και με τρίτες χώρες, δίνοντας έμφαση στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις 26 Οκτωβρίου υπογράφηκε νέα σύμβαση για την απόκτηση πολεμικού πλοίου ανοικτής θαλάσσης από το Ισραήλ.

Πρόσθεσε ότι και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα που σχεδιάζονται για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς προέρχονται από το Ισραήλ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αποτρεπτικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.