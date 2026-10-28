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Από «άφεση αμαρτιών» μέχρι και καθαίρεση περιλαμβάνει το μενού στην υπόθεση Τυχικού, με καθοριστική καμπή τη συνάντηση του με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, ο οποίος θα τον δεχθεί κατόπιν μεσολάβησης συγχωριανού του επιχειρηματία.

Για τα της συνάντησης ενημερώθηκε από τον Μακαριότατο και η Ιερά Σύνοδος, η οποία εξέτασε και επιστολή (την οποίαν απεκάλυψε το philenews) η οποία φέρει την υπογραφή πέντε ατόμων και διά της οποίας καλούνται οι ιερείς της Πάφου αλλά και άλλων μητροπόλεων, να εγκαταλείψουν την Εκκλησία της Κύπρου και να ιδρύσουν νέα Εκκλησία.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», η άποψη που επικράτησε ανάμεσα στους Συνοδικούς είναι ότι «έχουν γνώσιν οι φύλακες» και πως ούτε οι ιερείς παρασύρονται ούτε και οι πιστοί, οι οποίοι πιθανώς να κληθούν από την επίσημη Εκκλησία να κλείσουν τ’ αφτιά τους στις διάφορες σειρήνες. Η πεποίθηση αυτή των μελών της Ιεράς Συνόδου, οδήγησε, όπως πληροφορούμαστε, στην απόφαση όπως τουλάχιστον στο παρόν στάδιο μην δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην όλη υπόθεση, η οποία θα παρακολουθείται διακριτικά.

Όσον αφορά τη συνάντηση του κ. Τυχικού με τον Μακαριότατο, όπως πληροφορείται ο «Φ», συγχωριανός του κ. Τυχικού, ο οποίος δραστηριοποιείται σε άλλη επαρχία, βολιδοσκόπησε τον Μακαριότατο, ως προς το κατά πόσον θα αποδεχόταν να δεχθεί τον εν αργία μητροπολίτη.

Η απάντηση του Αρχιεπισκόπου ήταν θετική και διεμήνυσε πως ουδένα πρόβλημα έχει να τον δεχθεί. Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου είναι έτοιμος όχι απλώς να ανοίξει τις πόρτες της Αρχιεπισκοπής για μία συνάντηση, αλλά και για διαμονή του κ. Τυχικού εκεί. Υπενθυμίζεται, πως ο Μακαριότατος είχε απευθύνει πρόσκληση στον κ. Τυχικό, και μέσω του «Φιλελευθέρου», να του παραχωρήσει το δωμάτιο του του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, αναθέτοντάς του και επισκοπικά καθήκοντα.

Βεβαίως, ο δρόμος δεν θα είναι ανθόσπαρτος, δεδομένου ότι για να αποκατασταθεί, εν μέρει, ο εν αργία μητροπολίτης και να λειτουργεί ως επίσκοπος, πρέπει να τηρήσει όσα του είχε υποδείξει η Ιερά Σύνοδος. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες μας, στη διά ζώσης συνομιλία τους, ο Μακαριότατος θα ενημερώσει τον κ. Τυχικό, πως για να κλείσει το θέμα όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πρέπει να υπογράψει τον λίβελο μετανοίας, όπως τον είχε διαμορφώσει η Ιερά Σύνοδος, χωρίς προσθαφαιρέσεις.

Περαιτέρω, ο κ. Τυχικός πρέπει να αποσύρει τις όποιες προσφυγές έχει καταχωρήσει ενώπιον της κυπριακής Δικαιοσύνης και να μην προχωρήσει στην όποια νομική διαδικασία ενώπιον ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και εάν το έχει πράξει ήδη, επίσης, πρέπει να αποσύρει οποιαδήποτε διεκδίκηση.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο Αρχιεπίσκοπος θα απαιτήσει από τον κ. Τυχικό ανάκληση όσων ισχυρισμών έχουν εκφραστεί ή διατυπωθεί περί οικονομικών ατασθαλιών εκ μέρους του, όταν ο Μακαριότατος υπηρετούσε στη μητρόπολη Πάφου.

Τα πιο πάνω, πρέπει να κατατεθούν γραπτώς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Μακαριότατος δεν αποκλείεται να εισηγηθεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων μη αποκλεισμένης και της καθαίρεσής Τυχικού.

Το πιο σημαντικό από τα πιο πάνω θεωρείται η υπογραφή του ακόλουθου, μη διαπραγματεύσιμου, λιβέλου μετανοίας από τον εν αργία μητροπολίτη: «Θεία χάριτι, παρέχω, εἰς τήν Ὀρθόδοξον ἤτοι τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τόν παρόντα, ἔγγραφον λίβελλον, δι’ οὗ καθομολογῶ καί στέργω ἅπαντα τά παρά τῶν Ἁγίων ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Τοπικῶν Συνόδων, καθώς καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκκλησίας (Κρήτη 2016) ἀποφανθέντα. Δηλῶ σεβασμόν, εἰς τάς πανορθοδόξως ἰσχύουσας σχέσεις μετά τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν καί εἰς τούς ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Διαλόγους μετά τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐπί τούτοις δηλώνω ἀπεριφράστως ὑπακοήν εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀποδέχομαι καί θά τηρῶ πάντα τά πανορθοδόξως κρατοῦντα τά ἀφορῶντα εἰς τήν ἱεράν Παράδοσιν, κυρίως δέ ἀποκηρύττω τόν ἀποτειχισμόν καί τούς ἀποτειχιστάς καθώς καί τά καινοτομηθέντα παρ’ αὐτῶν περί τῶν ἱερῶν κανόνων καί τοῦ ἤθους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Στον λίβελο (ομολογία πίστεως) γίνεται ειδική αναφορά στη Μεγάλη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι της Κρήτης το 2016, την οποίαν δεν αναγνωρίζουν οι αποτειχιστές και τυχόν αναγνώρισή της από τον κ. Τυχικό θα αποτελούσε ένδειξη ότι δεν ταυτίζεται μαζί τους. Όπως είναι γνωστό, ο κ. Τυχικός ετοίμασε δύο λιβέλους (σε διαφορετικές περιόδους) στους οποίους απέφυγε τη συγκεκριμένη αναφορά.

Σε ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, μετά το πέρας χθεσινής συνεδρίας στη, αναφέρεται πως «αναμένει, μετά τη συνάντηση του (Τυχικού) με τον Μακαριότατο, όπως παρουσιασθεί ενώπιον Αυτής και αργότερα πραγματοποιηθεί συνάντηση κατ’ ιδίαν με τον μητροπολίτη Πάφου κ. Γρηγόριο».

Όπως είναι γνωστό, νυν και τέως μητροπολίτης Πάφου δεν έχουν συναντηθεί μετά την εκλογή του κ. Γρηγόριου. Μάλιστα, μέσω διαφόρων ιστοσελίδων, υποστηρικτές του κ. Τυχικού εξαπολύουν επιθέσεις κατά του νέου μητροπολίτη Πάφου με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.