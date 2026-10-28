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Στόχος εγκληματικής ενέργειας έγινε η ταβέρνα «Κώστας και Μαρία» στον Πύργο Λεμεσού, όταν γύρω στις 03:17 σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε έκρηξη, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές τόσο στην πρόσοψη όσο και στο εσωτερικό του υποστατικού, ιδιοκτησίας 60χρονου Ελληνοκυπρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, στο σημείο έσπευσαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, καθώς και μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Μονής, για εξετάσεις.

Η σκηνή αποκλείστηκε, ενώ από τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται ότι η έκρηξη οφείλεται σε πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Στο σημείο αναμένεται να διενεργήσει εξετάσεις πυροτεχνουργός, προκειμένου να εξακριβωθεί το είδος του εκρηκτικού μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε.

Τις έρευνες συνεχίζει το ΤΑΕ Λεμεσού σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Μονής.