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Ο Χάρης Γεωργιάδης απασφάλισε τελικά και πυροδότησε τη βόμβα. Δεν πρόκειται να στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, καταλογίζοντάς του, αφενός, πολιτικό εκβιασμό προς την παράταξη του Δημοκρατικού Συναγερμού και επισημαίνοντας, αφετέρου, τη διάσταση μεταξύ των πολιτικών θέσεων που εκφράζει, κατά τον ίδιο, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ και εκείνων του κόμματος.

Η διαφωνία του Χάρη Γεωργιάδη εκφράστηκε χθες με ιδιαίτερα θορυβώδη τρόπο. Με μακροσκελή επιστολή του προς την πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, γνωστοποίησε την απόφασή του να μη στηρίξει τον υποψήφιο του κόμματος, εάν αυτός είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου, και έθεσε ενώπιόν της και την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης.

Στη συνέχεια, ο τέως αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ άνοιξε τα χαρτιά του στο Vidcast Philenews, εξηγώντας πως η χθεσινή επιστολή ήταν αποτέλεσμα μιας απόφασης που είχε λάβει από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση της Αννίτας Δημητρίου να μη διεκδικήσει το χρίσμα. Ο Χάρης Γεωργιάδης επεσήμανε πως είχε εξηγήσει τη θέση του από την πρώτη στιγμή στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ, τονίζοντας παράλληλα πως θα έπρεπε να είχαν γίνει καλύτεροι χειρισμοί και να είχε προηγηθεί καλύτερη προετοιμασία για τις προεδρικές εκλογές.

«Δεν είναι έτσι που πρέπει να λειτουργεί μια παράταξη, δεν είναι έτσι που λειτουργούσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός», υπογράμμισε και διαχώρισε τη θέση του. Ξεκαθάρισε, παράλληλα, πως δεν ισχύει το ίδιο στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ο Γιώργος Παμπορίδης.

Ο Χάρης Γεωργιάδης έστειλε γενικότερα πολιτικά μηνύματα και μετέφερε στην ηγεσία της Πινδάρου την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το δικό του μέλλον στο κόμμα.

Δηλώνει πως από πλευράς του δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του από τον ΔΗΣΥ, αλλά την ίδια ώρα θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της ηγεσίας, προκειμένου να κρίνει τι θα πράξει, καθώς ο ίδιος δεν μπορεί να συμπορευθεί με την παράταξη εάν ο υποψήφιος είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ρωτήθηκε γιατί δεν διεκδίκησε ο ίδιος το χρίσμα και ανέφερε πως δέχθηκε παραινέσεις από διάφορους να θέσει υποψηφιότητα, εξηγώντας πως για τον ίδιο δεν θα είχε κανένα νόημα να υπάρξει ακόμη ένας υποψήφιος απέναντι στον Αβέρωφ Νεοφύτου. «Συνομίλησα με τον Γιώργο Παμπορίδη, διαπίστωσα τη δική επιθυμία να δοκιμάσει και να είναι ο ίδιος υποψηφίος. Επαναλαμβάνω πώς δεν υπήρχε λογική μιας νέας υποψηφιότητας», σημείωσε.

Επικρίνει ακόμη το γεγονός ότι δεν υπήρξε κανένας πολιτικός σχεδιασμός και καμία στρατηγική για τις εκλογές από μέρους της ηγεσίας του κόμματος, λέγοντας πως θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί πολιτικές διεργασίες. Διερωτήθηκε πώς γίνεται ο ΔΗΣΥ να βαδίζει προς τις εκλογές χωρίς εσωτερικές πολιτικές διεργασίες, χωρίς πλάνο και στρατηγική και χωρίς να έχει συνομιλήσει με άλλα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπήρχαν προϋποθέσεις συνεργασίας.

«Τώρα ακούω ότι θα ψάξουμε συνεργασίες με το ΑΛΜΑ; Την Άμεση Δημοκρατία; Το VOLT; Δεν ξέρω αν στα σοβαρά λέγονται», σημείωσε με νόημα, διερωτώμενος στη συνέχεια τι σχέση έχει ο Δημοκρατικός Συναγερμός με αυτές τις δυνάμεις. «Έγινε κριτική προς την Αννίτα ότι αποδέχθηκε τις ψήφους της Άμεσης Δημοκρατίας για να εκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής και πιθανόν η κριτική να είναι βάσιμη, όσον αφορά το βίντεο που έγινε. Τώρα θα κάνουμε συνεργασίες με αυτούς τους χώρους;», υπέδειξε.

Σημείωσε ακόμη ότι το υπόβαθρο για μια κεντροδεξιά συνεργασία υπάρχει και έχει οικοδομηθεί μέσα από την πολιτική πράξη, αλλά μια τέτοια προοπτική πρέπει να καλλιεργηθεί.

Ο Χάρης Γεωργιάδης απάντησε εκ των προτέρων σε όσους θα τον χαρακτηρίσουν διασπαστή με αφορμή την απόφαση την οποία έχει λάβει και ανακοινώσει. Ειδικότερα, ανέφερε τα εξής: «Έχω μάθει να δέχομαι έντονη κριτική για τις αποφάσεις μου. Εγώ θεωρώ ότι αν είσαι στην πολιτική οφείλεις να παίρνεις τις αποφάσεις σου αδιαφορώντας για το όποιο πολιτικό κόστος ή για τον φόβο ότι κάποιοι μπορεί να σε κατηγορήσουν έτσι και αλλιώς. Μήπως εξήγγειλα ανεξάρτητη υποψηφιότητα για να θεωρηθώ διασπαστής; Μήπως εξήγγειλα ή άφησα να νοηθεί ότι δεν θα ακολουθήσω τις διαδικασίες που προβλέπει το κόμμα για επιλογή υποψηφίου και θα είμαι εγώ ο διασπαστής; Εγώ το μόνο που λέω είναι πως δεν μπορώ να έχω ρόλο και θα πάω σπίτι μου. Τι πράξη διάσπασης είναι;».

Ο Χάρης Γεωργιάδης εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την επόμενη μέρα του ΔΗΣΥ.

«Είμαι πάρα πολύ ανήσυχος, πάρα πολύ προβληματισμένος και ομολογώ στεναχωρημένος. Όχι μόνο επειδή τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί μου επέβαλαν τις αποφάσεις που έλαβα, τη μη συμμετοχή μου στην προεκλογική διαδικασία και την αποστασιοποίηση μου από μια πιθανή υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά επειδή με όσα έγιναν και με όσα συμβαίνουν, δημιουργείται ένα βαθύ χάσμα μεταξύ του ΔΗΣΥ και του κόσμου του και δεν κλείνει αυτό το χάσμα, με μια επίπλαστη επίκληση της ενότητας. Δεν είναι έτσι που θα πάει καλά ο ΔΗΣΥ, με τρόπο που θα υπηρετήσει το καλό του τόπου. Εύχομαι να έχω λάθος», κατέληξε, διευκρινίζοντας επίσης πως η διαφοροποίησή του από την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου σχετίζεται και με το ενδεχόμενο να βρίσκεται αύριο στην κυβέρνηση.

Δημήτρης Δημητρίου: Δεν ανέμενα τέτοια ανακοίνωση

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Δημητρίου, εξέφρασε τη διαφωνία του με τη στάση του Χάρη Γεωργιάδη.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Μέρα Μεσημέρι», ανέφερε ότι δεν ανέμενε τέτοια ανακοίνωση από τον Χάρη Γεωργιάδη. «Είναι ένας άνθρωπος που διαχρονικά εκφράζει τη θέση του. Δεν συμφωνώ με την τακτική αυτή και δεν θεωρώ ότι βοηθά το κλίμα που θέλουμε να δημιουργηθεί». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «το να βάζουμε τα ζητήματα κάτω από το χαλί είναι ο λόγος που φτάσαμε ως παράταξη σε αυτό το σημείο».

Συμπλήρωσε ότι ο ΔΗΣΥ βρίσκεται ενώπιον μιας νέας διαδικασίας και ότι σε έναν μήνα θα διεξαχθούν εκλογές. «Η απόφαση των μελών πρέπει να γίνει σεβαστή», είπε.

Τόνισε ότι δεν θεωρεί σωστό να αποκλείεται εκ των προτέρων ένας υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί από τα μέλη. «Σέβομαι τη θέση του κ. Γεωργιάδη, όμως η δική μου πρόθεση παραμένει η ίδια. Τα στελέχη δεν πρέπει να τοποθετούνται δημόσια για την επιλογή τους». Εξήγησε ότι πρέπει να σκεφτούν την επόμενη μέρα και τη συνοχή του κόμματος.

Ακόμη, ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης, στην ανακοίνωσή του, έθεσε και άλλα ζητήματα ουσίας. «Αναφέρθηκε στις θέσεις του υποψηφίου που θα επιλεγεί και κατά πόσο συνάδουν με τις θέσεις του κόμματος. Θεωρώ ότι οι θέσεις του κόμματος πρέπει να γίνουν σεβαστές από όλους και ειδικότερα από τον υποψήφιο της παράταξης».

Καρούσος: Άτοπη και άστοχη η επιστολή Χάρη Γεωργιάδη

Άτοπη και άστοχη χαρακτήρισε την επιστολή του Χάρη Γεωργιάδη ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Γιάννης Καρούσος. Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Μέρα Μεσημέρι», ανέφερε πως η συγκεκριμένη δήλωση δεν εξυπηρετεί την ενότητα και το καλό του ΔΗΣΥ. «Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να κάνει αυτή τη δήλωση ο Χάρης Γεωργιάδης, όμως είναι δικαίωμα του. Έχει ένα θεσμικό ρόλο να διαδραματίσει στον ΔΗΣΥ ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκου Κληρίδη».

Σημείωσε ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα έντασης κατά την προεκλογική περίοδο του κόμματος. «Εγώ δεν θα ακολουθήσω αυτή τη φιλοσοφία γιατί θεωρώ ότι προκαλούμε τον κόσμο μας και μεγαλώνουμε την εσωστρέφεια. Καλώ όλους να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και όποιος είναι θεσμικός στο κόμμα έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να τρέξει την προεκλογική του υποψηφίου που θα επιλέξουν τα μέλη του κόμματος». Τόνισε ότι ο ίδιος θα βοηθήσει όποιον επιλεγεί.

Αννίτα Δημητρίου: Δεν αποδέχεται την παραίτηση Χάρη Γεωργιάδη

Δεν γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης», ξεκαθάρισε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Σε ανάρτησή της χθες το απόγευμα, τόνισε ότι τα προβλήματα λύνονται με διάλογο και όχι με παραιτήσεις, επαναλαμβάνοντας πως η προσωπική της απόφαση είχε ως μοναδικό στόχο την ενότητα της παράταξης.

Παράλληλα, κάλεσε όλους σε συστράτευση, υπογραμμίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει να παραμείνει σε τροχιά νίκης και να γίνει απόλυτα σεβαστή η ετυμηγορία των μελών του κόμματος.

Η παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης δεν γίνεται αποδεκτή. Τα ζητήματα δεν λύνονται με παραιτήσεις, αλλά μέσα από τον διάλογο και αυτό θα επιδιώξω να πράξω το επόμενο διάστημα.



Έπίσης έχω ήδη τοποθετηθεί καθαρά σε σχέση με την… — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) October 27, 2026

Τορναρίτης: Το χάος είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα

Πολιτική παρέμβαση με νόημα, έκανε με ανάρτηση του και ο τέως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης. «Όταν μια ολόκληρη διαδρομή χτίζεται πάνω σε σημαδεμένες τράπουλες, παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και εκβιασμούς, κρυφούς ή φανερούς, το χάος δεν είναι ατύχημα. Είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα.

Όποιος μετατρέπει την πολιτική σε παιχνίδι προσωπικής επιβίωσης χρησιμοποιόντας όλα τα μέσα, αργά ή γρήγορα υπονομεύει όσα υποτίθεται πως υπηρετεί.

Γιατί μπορείς να ελέγχεις για λίγο το παιχνίδι, αλλά δεν μπορείς να ελέγχεις για πάντα τις συνέπειές του.

Και τότε, ο λογαριασμός δεν έρχεται μόνο σε εκείνους που μοίραζαν τα χαρτιά. Έρχεται σε όλους», έγραψε.