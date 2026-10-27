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Ξεκάθαρη θέση απέναντι στην παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης» λαμβάνει η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, διαμηνύοντας ότι δεν την αποδέχεται και υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαλόγου και ενότητας στο εσωτερικό της παράταξης.

Με ανάρτησή της, η Αννίτα Δημητρίου επιχειρεί να κατευνάσει τις εσωκομματικές εντάσεις που προκάλεσε η επιστολή του πρώην υπουργού Οικονομικών, ξεκαθαρίζοντας ότι η αντιμετώπιση των διαφωνιών δεν μπορεί να γίνεται μέσα από παραιτήσεις.

Η παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης δεν γίνεται αποδεκτή. Τα ζητήματα δεν λύνονται με παραιτήσεις, αλλά μέσα από τον διάλογο και αυτό θα επιδιώξω να πράξω το επόμενο διάστημα.



Έπίσης έχω ήδη τοποθετηθεί καθαρά σε σχέση με την… October 27, 2026

Η ανάρτηση της Αννίτας Δημητρίου:

Η παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης δεν γίνεται αποδεκτή. Τα ζητήματα δεν λύνονται με παραιτήσεις, αλλά μέσα από τον διάλογο και αυτό θα επιδιώξω να πράξω το επόμενο διάστημα.

Έπίσης έχω ήδη τοποθετηθεί καθαρά σε σχέση με την προσωπική μου απόφαση. Μόνος στόχος και κίνητρο ήταν η ενότητα της Παράταξης και αυτό έχω ευθύνη να πράξω και τώρα.

Αυτό που προέχει είναι όλοι να υπερβούμε τους εαυτούς μας και να συστρατευθούμε για να κρατήσουμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό σε τροχιά νίκης. Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι ο λόγος ανήκει στον κόσμο μας και θα πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστή η ετυμηγορία των χιλιάδων μελών μας.