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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία πλήρωσης δύο κενών μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή σε υπουργεία, καθώς η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από το εξεταστικό κέντρο. Οι θέσεις είχαν προκηρυχθεί επίσημα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 2 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Νόμων περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία, ως επιτυχών θεωρείται όποιος συγκέντρωσε ποσοστό βαθμολογίας τουλάχιστον 40% στο Εξεταστικό Κέντρο.

Ενώ αρχικά προβλεπόταν να κληθούν στην προφορική εξέταση οι έξι πρώτοι υποψήφιοι βάσει της βαθμολογίας τους, η ύπαρξη ισοψηφίας στην έκτη θέση ανέτρεψε τα δεδομένα. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι με Α/Α 6 και 7 ισοψηφούν με βαθμολογία 64,80, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας στην προφορική εξέταση θα κληθούν τελικά επτά υποψήφιοι.

Αναλυτικά η κατάταξη, οι βαθμολογίες και τα ονόματα των επτά υποψηφίων που προκρίνονται στην προφορική εξέταση διαμορφώνονται ως εξής:

1η Θέση (Βαθμολογία: 70,10): Χάρης Τσαγγαρίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής στην Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο.

2η Θέση (Βαθμολογία: 68,80): Κωνσταντίνος Καραγιώργης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

3η Θέση (Βαθμολογία: 66,10): Ελισάβετ Κωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας.

4η Θέση (Βαθμολογία: 65,00): Έλενα Στυλιανοπούλου, εκτελεί καθήκοντα Αναπληρώτριας Διευθύντριας στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

5η Θέση (Βαθμολογία: 64,90): Σωκράτης Σωκράτους, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΚΟΑΠ.

6η Θέση – Ισοψηφία (Βαθμολογία: 64,80): Σταύρη Ττόφα, Διευθύντρια Λογιστικών Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου, διορίστηκε ως Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

7η Θέση – Ισοψηφία (Βαθμολογία: 64,80): Λία Δημητρίου Ανώτερη Λειτουργός ΟΚΥΠΥ.

(Σημειώνεται ότι στην αρχική λίστα της αξιολόγησης ακολούθησαν η 8η θέση με βαθμολογία 64,30, η 9η θέση με 63,30 και η 10η θέση με 59,70).

Η τελική φάση της διαδικασίας θα λάβει χώρα στις 10 Νοεμβρίου 2026, οπότε και θα διεξαχθεί η προφορική εξέταση των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα ανατροπής καθότι στις πιο πάνω βαθμολογίες θα προστεθούν εκτός από την βαθμολογία της προφορικής εξέτασης της ΕΔΥ και η βαθμολογία των ακαδημαϊκών προσόντων και της πείρας σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης. Σε κάθε περίπτωση η συγκέντρωση των βαθμολογιών σε ένα εύρος 5,3 μονάδων, με τους 4 τελευταίους ουσιαστικά να ισοψηφούν, καταδεικνύει τη σκληρή μάχη που έχει διεξαχθεί και η οποία συνεχίζεται.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, η δημοσίευση των τελικών επιτυχόντων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα γίνει σε επόμενη έκδοσή της.