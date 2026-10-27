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Έντονη αντίθεση στη σύνδεση των αποκαλούμενων «Botox Parties» με ινστιτούτα αισθητικής, εκφράζει ο Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου, καλώντας τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να επιδεικνύουν υπευθυνότητα στη χρήση της σχετικής ορολογίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αναφέρει ότι η χρήση των όρων «Ινστιτούτα Αισθητικής» και «Κέντρα Αισθητικής» για την περιγραφή ιδιωτικών κατοικιών ή άλλων χώρων, στους οποίους ενδέχεται να διενεργούνται ενέσιμες πράξεις, είναι «παραπλανητική και πλήττει αδικαιολόγητα την εικόνα και την αξιοπιστία του κλάδου».

Όπως σημειώνει, η προσωρινή διαμόρφωση ενός υποστατικού για τη διενέργεια τέτοιων πράξεων δεν το καθιστά ινστιτούτο αισθητικής, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητο να εξακριβώνεται η πραγματική ιδιότητα και το καθεστώς λειτουργίας των χώρων αυτών πριν από τη χρήση σχετικών χαρακτηρισμών.

Παράλληλα, ο Σύλλογος διευκρινίζει ότι οι ενέσιμες πράξεις αποτελούν ιατρικές πράξεις και δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο και στα επαγγελματικά καθήκοντα των αισθητικών.

Στο πλαίσιο αυτό, απορρίπτει την ταύτιση του επαγγέλματος του αισθητικού με φερόμενες παράνομες ενέσιμες ιατρικές πράξεις, καθώς και την απόδοση ευθυνών στον κλάδο μέσω ατεκμηρίωτων ή γενικευμένων αναφορών.

Ο Σύλλογος καλεί τα ΜΜΕ να αποφεύγουν αυθαίρετους χαρακτηρισμούς και να διασφαλίζουν την ορθή ενημέρωση του κοινού, επισημαίνοντας ότι η επιλογή της ορολογίας δεν αποτελεί αμελητέα λεπτομέρεια, καθώς μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις και να πλήξει τους νόμιμα δραστηριοποιούμενους επαγγελματίες.

«Ο Σύλλογος δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη διαστρέβλωση της επαγγελματικής ταυτότητας των Αισθητικών ούτε την άδικη σπίλωση ενός ολόκληρου κλάδου», αναφέρει, εκφράζοντας την προσδοκία ότι τα Μέσα Ενημέρωσης θα επιδεικνύουν τον απαιτούμενο σεβασμό στην αλήθεια και θα αποφεύγουν ανακριβείς ή παραπλανητικές αναφορές.

ΚΥΠΕ