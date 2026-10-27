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Σειρά έργων θα πραγματοποιούνται τις επόμενες ημέρες στους αυτοκινητόδρομους και θα επηρεάσουν την τροχαία κίνηση, σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος, από την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, μέχρι την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026, εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 08:30 και 14:30, θα εκτελούνται εργασίες άρδευσης από το Τμήμα Δασών στην κεντρική διαχωριστική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου (Α6) με κατεύθυνση προς Πάφο.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας σε μήκος 3χλμ κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας από την Πέτρα του Ρωμιού μέχρι τον τερματικό κόμβο Κονιών.

Προστίθεται ότι το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026, μεταξύ των ωρών 07:00 και 15:00, θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού σχαρών ομβρίων υδάτων στο έρεισμα σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας, από τον κόμβο Σκαρίνου μέχρι τον κόμβο Γερμασόγειας και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. η λωρίδα έκτακτης ανάγκης (έρεισμα) του αυτοκινητόδρομου και η τροχαία κίνηση θα διακινείται κανονικά στις δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου, χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα, από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026, μέχρι την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2026, εκτός Παρασκευών και Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 20:00 το βράδυ και 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας και Λεμεσού- Πάφου, από τον κόμβο Σκαρίνου μέχρι την έξοδο Πέτρας του Ρωμιού και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200 μ. περίπου και η τροχαία θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.