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Με αναφορές σε σημαδεμένες τράπουλες και εκβιασμούς αναφέρεται σε ανάρτησή του με την οποία τοποθετείται επί των εξελίξεων στον Δημοκρατικό Συναγερμό ο τέως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Τορναρίτης.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι: «Όταν μια ολόκληρη διαδρομή χτίζεται πάνω σε σημαδεμένες τράπουλες, παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και εκβιασμούς, κρυφούς ή φανερούς, το χάος δεν είναι ατύχημα. Είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα».

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση του:

Όταν μια ολόκληρη διαδρομή χτίζεται πάνω σε σημαδεμένες τράπουλες, παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και εκβιασμούς, κρυφούς ή φανερούς, το χάος δεν είναι ατύχημα. Είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα.

Όποιος μετατρέπει την πολιτική σε παιχνίδι προσωπικής επιβίωσης χρησιμοποιόντας όλα τα μέσα, αργά ή γρήγορα υπονομεύει όσα υποτίθεται πως υπηρετεί.

Γιατί μπορείς να ελέγχεις για λίγο το παιχνίδι, αλλά δεν μπορείς να ελέγχεις για πάντα τις συνέπειές του.

Και τότε, ο λογαριασμός δεν έρχεται μόνο σε εκείνους που μοίραζαν τα χαρτιά. Έρχεται σε όλους..