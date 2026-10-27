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Βίντεο που εμφανίζει ένα νεογέννητο με πυκνό, σκούρο μουστάκι έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων και χιουμοριστικών αναρτήσεων. Φέρεται να προέρχεται από τον Ισημερινό, ωστόσο η γνησιότητα της εικόνας παραμένει αδιευκρίνιστη, καθώς δεν είναι σαφές αν πρόκειται για πραγματική εικόνα ή προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας.

Το μωρό, που μοιάζει να έχει μουστάκι αντάξιο ενός αριστοκράτη ή ακόμη και του διάσημου ήρωα των βιντεοπαιχνιδιών, Μάριο, έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού. Άλλοι χρήστες το παρομοίασαν με αυστηρό ηγέτη, ενώ κάποιοι δημιούργησαν εικόνες στις οποίες εμφανίζεται με διαφορετικές ενδυμασίες, ακόμη και με πούρο στο χέρι ή στο στόμα.

A viral video showing a baby apparently born with a full, bushy mustache is taking over the internet, with people split on whether it’s real or AI 🤔



[via/ noticiasn.1] pic.twitter.com/KRTTHVA73t October 24, 2026

«Γεννήθηκε συνταξιούχος με τρία παιδιά και δύο δάνεια»

Οι χρήστες του διαδικτύου δεν άφησαν ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία για χιούμορ, με τα σχόλια να δίνουν και να παίρνουν. «Γεννήθηκε συνταξιούχος με τρία παιδιά και δύο στεγαστικά δάνεια», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, περιγράφοντας με γλαφυρό τρόπο την εικόνα ενός μωρού που μοιάζει να έχει ήδη περάσει μια ολόκληρη ζωή.

Άλλοι το παρουσίασαν μέσα από επεξεργασμένες εικόνες ως έναν «ανώτατο ηγέτη», ενώ δεν έλειψαν οι συγκρίσεις με χαρακτήρες της ποπ κουλτούρας. Κάποιοι, μάλιστα, σχολίασαν πως το βλέμμα του δίνει την εντύπωση ότι κουβαλά ήδη στους ώμους του όλα τα βάρη του κόσμου.

Είναι αληθινό το μουστάκι; Τι γνωρίζουμε για το χνούδι των νεογέννητων

Πέρα από τα αστεία, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν το συγκεκριμένο μουστάκι είναι πραγματικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του WION, υπάρχουν ενδείξεις ότι η εικόνα ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων. Επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι το μωρό γεννήθηκε πράγματι με τόσο πυκνό και σκούρο τρίχωμα στο πρόσωπο.

Τα νεογέννητα μπορεί να έχουν lanugo, δηλαδή ένα λεπτό, απαλό χνούδι που καλύπτει το σώμα τους κατά την ενδομήτρια ανάπτυξη. Συνήθως υποχωρεί πριν από τη γέννηση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις παραμένει για λίγες εβδομάδες μετά.

Ωστόσο, το lanugo δεν εξηγεί απαραίτητα την εμφάνιση ενός τόσο σκούρου και πυκνού μουστακιού. Η αυξημένη τριχοφυΐα μπορεί, σε σπάνιες περιπτώσεις, να σχετίζεται με καταστάσεις όπως η συγγενής υπερτρίχωση, η οποία μπορεί να επηρεάζει ολόκληρο το σώμα ή συγκεκριμένες περιοχές του. Η πάθηση έχει συνδεθεί ιστορικά με κοινωνικό στιγματισμό.

Έχουν επίσης καταγραφεί περιπτώσεις αυξημένης τριχοφυΐας σε βρέφη λόγω επαφής με τοπική μινοξιδίλη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται κατά της τριχόπτωσης από ενήλικες. Σε ορισμένες αναφορές, η τριχοφυΐα υποχώρησε μετά τη διακοπή της έκθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, χωρίς επιβεβαιωμένες πληροφορίες για το συγκεκριμένο βίντεο, δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία της εμφάνισης του μωρού. Προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι η εικόνα του έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή των χρηστών και να προκαλέσει άφθονα σχόλια στο διαδίκτυο.

huffingtonpost.gr