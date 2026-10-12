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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο, στο οποίο ένα κοριτσάκι λαμβάνει ως δώρο μία υπερ-ρεαλιστική κούκλα μωρό μέσα σε «αμνιακό» σάκο.

Στο βίντεο φαίνεται το μικρό κορίτσι να περιμένει με ανυπονονησία το δώρο της, πάνω από μία μπανιέρα μωρού. Οι γονείς της της δίνουν στα χέρια της ένα καφέ «σάκο» μπαλόνι, δεμένο με κορδέλα, και στη συνέχεια τον τρυπούν από κάτω.

«Σπάνε τα νερά» και εμφανίζεται η κούκλα

Ο σάκος σπάει και από μέσα πέφτει νερό και μία κούκλα – νεογέννητο, προσομοιώνοντας την εμπειρία του τοκετού. Στη συνέχεια οι γονείς δίνουν στο κοριτσάκι το «μωρό» της, τυλιγμένο σε μία πετσέτα.

Make-believe childbirth: Family surprises little girl with an unusual gift



The girl loves playing with baby dolls, so her family decided to give her something special — a doll that recreates the experience of childbirth as realistically as possible.



Just like a real birth: the… pic.twitter.com/meE2pRqee1 October 11, 2026

Διχασμένο το διαδίκτυο

Το ασυνήθιστο αυτό δώρο έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Οι χρήστες εμφανίζονται διχασμένοι για το αν αυτό το ρεαλιστικό παιχνίδι «τοκετού» είναι εκπαιδευτικό ή αν είναι υπερβολικά ώριμο, σχεδόν ακατάλληλο, για ένα μικρό παιδί.

Στα περισσότερα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, οι χρήστες χαρακτήρισαν το δώρο και το βίντεο «ανατριχιαστικό», λέγοντας ότι είναι πολύ νωρίς για το κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία να μάθει την διαδικασία του τοκετού.

Κάποιος άλλος ωστόσο σχολίασε: «Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ανατριχιαστική, αλλά μετά σκέφτηκα ότι αυτό θα έπρεπε να είναι πολύ φυσικό. Μήπως ο τρόπος σκέψης μας είναι ο λόγος που τα ποσοστά γεννήσεων των παιδιών μειώνονται στη Δύση;».

iefimerida.gr