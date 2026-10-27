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Έτοιμα τα σχολεία να τιμήσουν την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, συμμετέχοντας στην αυριανή παρέλαση καθώς και στη Δοξολογία.

Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές πέραν από τις πρόβες τους τις τελευταίες εβδομάδες για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους, έλαβαν και φέτος οδηγίες από το υπουργείο Παιδείας, με στόχο η συμμετοχή και η παρουσία τους στην παρέλαση να είναι όπως αρμόζει της σημαντικής αυτής μέρας.

Αρχικά, αύριο, θα πρέπει τριμελής αντιπροσωπεία κάθε ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης αλλά και σχολείου, με το λάβαρο τους, την ελληνική και την κυπριακή σημαία, να βρίσκεται στις 9:30π.μ., το αργότερο, στον ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, όπου θα τελεσθεί η Δοξολογία της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Στη συνέχεια, ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης και σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης θα λάβουν μέρος στην παρέλαση με τμήμα 52 ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του 11μελούς τμήματος σημαιοφόρων και παραστατών με το λάβαρο και τις σημαίες) με την επίσημη τους στολή.

Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου, τα τμήματα που θα παρελάσουν θα παραταχθούν στη λεωφόρο Ομήρου, από τη συμβολή της με την οδό Αιγύπτου και μέχρι την πλατεία Ελευθερίας, το αργότερο μέχρι τις 10:15π.μ. καθώς η παρέλαση θα αρχίσει στις 11:00π.μ.

Η διαδρομή της παρέλασης είναι η ακόλουθη: Λεωφόρος Ομήρου – Λεωφόρος Βύρωνος – Δρόμος Κυβερνητικών Κτηρίων – πρώην Αρχιγραμματεία – Υπουργείο Οικονομικών – διάλυση μπροστά στο κτήριο του Θ.Ο.Κ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις οδηγίες γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε συνθήματα και εμβλήματα, τα οποία απαγορεύονται ρητά, «Η εκφώνηση οποιωνδήποτε συνθημάτων και η χρησιμοποίηση πινακίδων ή εμβλημάτων, οποιουδήποτε περιεχομένου, δεν επιτρέπονται», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στους βασικούς κανόνες στοίχισης των τμημάτων, προηγείται το λάβαρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος με δύο παραστάτες στην πρώτη γραμμή, στη δεύτερη γραμμή ακολουθούν οι σημαιοφόροι με την Ελληνική σημαία στα δεξιά και την Κυπριακή σημαία στα αριστερά, με δύο παραστάτες και στην στην τρίτη γραμμή τέσσερις παραστάτες. Το τμήμα των σημαιοφόρων ακολουθεί ο διμοιρίτης και στη συνέχεια δύο τμήματα αποτελούμενα από 20 φοιτητές ή μαθητές.

Το υπουργείο Παιδείας αποστέλλει στα σχολεία και το πρόγραμμα με βάση το οποίο θα παρελάσουν τα σχολεία, το οποίο μπορείτε να δείτε πιο κάτω.