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Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι, λόγω της Δοξολογίας στον Καθεδρικό Ναό Απ. Βαρνάβα στην Αρχιεπισκοπή και της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Λευκωσία, από τα μεσάνυκτα της 27ης Οκτωβρίου 2026, απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων στην πλατεία Αρχιεπισκοπής, στην οδό Κοραή, στην οδό Ισοκράτους, στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως, στη λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στη λεωφ. Ομήρου, στη λεωφ. Βύρωνος, στην οδό Μιχαλάκη Καραολή και στη λεωφ. Ευαγόρου.

Η τροχαία κίνηση θα διακοπεί από η ώρα 9π.μ. της 28ης Οκτωβρίου, 2026 στη λεωφ. Ομήρου, από τη συμβολή της με την οδό Αιγύπτου μέχρι τη συμβολή της με την πλατεία Ελευθερίας και στη λεωφ. Βύρωνος, από τα φώτα Μουσείου μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφ. Γρίβα Διγενή.

Η τροχαία κίνηση θα διακοπεί από η ώρα 9:30π.μ. στον άξονα της παρέλασης, στις λεωφ. Βύρωνος και Ομήρου, Μιχαλάκη Καραολή και στη λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη, από τα φώτα τροχαίας προς τη λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ως χώροι στάθμευσης οχημάτων για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου καθορίζονται οι ακόλουθοι:

Ο χώρος στάθμευσης στην τάφρο Νταβίλα

Ο χώρος στάθμευσης παρά την τάφρο, κάτω από το Δημοτικό Μέγαρο

Ο χώρος στάθμευσης παρά την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ο χώρος στάθμευσης παρά το άνοιγμα Κολοκάση

Τα αστικά λεωφορεία Λευκωσίας, μετά τις 9:30π.μ., προερχόμενα από τις περιοχές Στροβόλου – Λακατάμειας – Ανθούπολης – Παρισσινού – Εγκωμης – Αγίου Δομετίου – Αγίου Παύλου, θα αποβιβάζουν/επιβιβάζουν επιβάτες στον χώρο στάθμευσης στην οδό Ρηγαίνης, παρά το άγαλμα Σολωμού μέσω της οδού Πάφου και Κινύρα.

Τα αστικά λεωφορεία Λευκωσίας μετά τις 9:30π.μ. προερχόμενα από τις περιοχές Παλλουριώτισσας – Καϊμακλίου – Αγλαντζιάς – Δασούπολης – Λατσιών, θα αποβιβάζουν/επιβιβάζουν επιβάτες στη γέφυρα Κάνιγγος παρά το περίπτερο «ΟΧΙ».

Προτρέπονται οι πολίτες όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, δεν επιτρέπεται η διακίνηση οχημάτων στο τμήμα της Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄, από τα φώτα τροχαίας του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λευκωσίας μέχρι τη λεωφ. Ευαγόρου.

Οι πολίτες που θα παρακολουθήσουν την παρέλαση καλούνται όπως παραμένουν στα πεζοδρόμια για την ομαλή και απρόσκοπτη διέλευση των παρελαυνόντων.

Προτρέπονται οι οδηγοί κατά τη διάρκεια των πιο πάνω αποκοπών να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Να σημειωθεί ότι, η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drone» απαγορεύεται.