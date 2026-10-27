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Υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκε εναντίον άντρα ηλικίας 22 ετών, διανομέα φαγητού, διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε ο 22χρονος στο ΤΑΕ Λεμεσού, η ληστεία διαπράχθηκε γύρω στη 1.30 μετά τα μεσάνυκτα σήμερα, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό, όπου ο ίδιος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Δύο πρόσωπα που διακινούνταν στον δρόμο με μοτοσικλέτα του ανέκοψαν την πορεία και αφού ο συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα του επιτέθηκε, του έκλεψε το πορτοφόλι του, που περιείχε χρηματικό ποσό.

Ο 22χρονος κατήγγειλε τη ληστεία γύρω στις 2.30 μετά τα μεσάνυκτα. Στην περιοχή διενήργησαν εξετάσεις μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, που διερευνούν την υπόθεση.