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Τα αποτελέσματα των λογοτεχνικών διαγωνισμών του για το 2025 ανακοίνωσε ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, απονέμοντας βραβεία σε έξι κατηγορίες που καλύπτουν την ποίηση, το μυθιστόρημα, τη νουβέλα, το διήγημα, την πρωτοεμφανιζόμενη λογοτεχνική δημιουργία και τη φιλολογική μελέτη.

Στην ποίηση βραβεύεται το «Εξομολογητήριον» του Βάσου Νικολάου (εκδόσεις Ευγνώμων) για την εκφραστική του ειλικρίνεια, τη συνθετική του συνοχή και την πνευματική του ευαισθησία, ενώ διακρίνονται οι συλλογές της Αδελαΐδας Δήμου-Παπαγεωργίου, της Εβίτας Κωνσταντίνου, του Χρήστου Τζανάκου και του Βασίλη Τσερέλη.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, η λιτή, άμεση και συναισθηματικά φορτισμένη γλώσσα, ο εξομολογητικός τόνος και η ρυθμική επανάληψη δημιουργούν μια ιδιότυπη ποιητικότητα, στα όρια πεζού λόγου και προσευχής. «Ιδιαίτερη αρετή του έργου αποτελεί η μετατροπή της ατομικής αγωνίας σε οικουμενικό στοχασμό για την ανθρώπινη ατέλεια και τη δυνατότητα πνευματικής αναγέννησης.

Κριτική Επιτροπή: Κυριάκος Ιωάννου, Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη, Γαβριέλλα Παναγή.

Το βραβείο μυθιστορήματος απονέμεται στον Χαράλαμπο Στυλιανού για τη «Μοιραία σύμπτωση», ένα συμπαγές αστυνομικό μυθιστόρημα με αφετηρία ένα σκοτεινό εύρημα στις θαλασσινές σπηλιές της Πάφου. Διακρίνονται επίσης τα έργα της Έλενας Μακρυγιάννη-Βρυωνίδου και της Νεοφύτας Ευαγγέλου.

«Το μεγάλο πλεονέκτημα του έργου εντοπίζεται στην ικανότητά του να ισορροπεί την έντονη εξωτερική δράση με ένα βαθύ, διεισδυτικό ψυχογράφημα των ηρώων» αναφέρει το σκεπτικό. «Οι χαρακτήρες, προικισμένοι με συνέπεια και ανθρώπινη ευθραυστότητα, αναδεικνύουν τις κρυφές πτυχές της ανθρώπινης φύσης απέναντι στο έγκλημα.»

Κριτική Επιτροπή: Κυριάκος Ιωάννου, Κωνσταντίνος Μακρής, Μαρία Μιχαηλίδου.

Στην κατηγορία της νουβέλας το βραβείο απονέμεται από κοινού και ισότιμα στη Μαρία Λουκά για το «Δεκαέξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα» (εκδόσεις Βακχικόν) και στον Νικόλα Πασχαλίδη για το «Των αθανάτων το κρασί: Στην Κύπρο του ’50» (εκδόσεις Ερατώ).

Το πρώτο έργο χαρακτηρίζεται ως ένα υβριδικό, πολυφωνικό κομψοτέχνημα υψηλής αισθητικής αξίας, το οποίο προσεγγίζει τη σύγχρονη σχολική και κοινωνική πραγματικότητα με βαθιά παιδαγωγική, με αναφορές σε ζητήματα όπως η εφηβική παραβατικότητα, η σεξουαλική κακοποίηση και το οικογενειακό τραύμα. Η επιτροπή ξεχώρισε την εξαιρετική γλωσσική πλαστικότητα της Μαρίας Λουκά, η οποία χρησιμοποιεί πειστικά τόσο τη μαθητική αργκό όσο ασφαλώς και την κυπριακή ντοπιολαλιά αλλά καιτον εξατομικευμένο λόγο των επιστημόνων.

Το δεύτερο συνδέει τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα με την ιστορική μνήμη του απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ. Με όχημα την έρευνα μιας υποψήφιας διδάκτορος, η πλοκή ξετυλίγεται μέσα από ένα πολυεπίπεδο πλέγμα όπου το αγνό ρομαντικό ειδύλλιο συναντά την πολιτική ένταση, το μυστήριο μιας παράνομης σύλληψης και τις δοκιμασίες της αληθινής φιλίας. «Η γραφή του Πασχαλίδη διακρίνεται για τη λυρική της καθαρότητα και τη δραματική της πυκνότητα, αποτίοντας φόρο τιμής στη νεολαία που θυσιάστηκε για την ελευθερία».

Κριτική Επιτροπή: Κυριάκος Ιωάννου, Κωνσταντίνος Μακρής, Μαρία Μιχαηλίδου.

Το βραβείο διηγήματος απονέμεται στη Μάρω Παπαμηνά-Κολλασίδου για το «Παιδί από την Ίμβρο», έργο που πραγματεύεται την προσφυγιά και την ξενιτιά μέσα από την ιστορία ενός δεκατετράχρονου προσφυγόπουλου. Διακρίνονται τα διηγήματα των Κώστα Παπαϊωάννου, Ιωάννας Βασιλείου, Άθου Χατζηματθαίου, Σάββα Ηλία και Άριστου Αριστείδου.

Το έργο της Παπαμηνά-Κολλασίδουπροβάλλει διαχρονικές αξίες όπως η επιμονή, η εργατικότητα, η φιλομάθεια και η πίστη στη δύναμη των ονείρων. Ιδιαίτερα σημαντική κρίθηκε η ανθρωπιστική και ιστορική διάσταση του διηγήματος, καθώς συνδέει τις εμπειρίες της Ίμβρου, της Τενέδου και της Κύπρου μέσα από το κοινό βίωμα της προσφυγιάς, του ξεριζωμού και της ξενιτιάς.

Κριτική Επιτροπή: Κωνσταντίνος Μακρής, Αντιγόνη Περικλέους-Παπαδοπούλου, Γαβριέλλα Παναγή, Ανδρέας Χατζηθωμάς.

Το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου λογοτέχνη απονέμεται στον Μάριο Αργυρίδη για το βιβλίο «Σπασμένες φωνές γεμάτες φως» (εκδόσεις Επίμετρο), που υπενθυμίζει πως οι βαθύτερες ρωγμές της ανθρώπινης ψυχής μπορούν να γίνουν πηγές φωτός. Μέσα από τις ρωγμές των ηρώων αναδύεται η αντοχή της ανθρώπινης ψυχής και η λυτρωτική αξία της σχέσης με τον άλλον.

Κριτική Επιτροπή: Μαρία Μιχαηλίδου, Όλγα Οικονομίδου, Αντιγόνη Περικλέους-Παπαδοπούλου.

Στην κατηγορία φιλολογικής μελέτης, δοκιμίου και κριτικής έκδοσης «Αντώνης Κ. Ιντιάνος» βραβεύεται το έργο του Γιώργου Γεωργή «Η Κερύνεια του Γιώργου Σεφέρη» (εκδόσεις Ηλίας Επιφανίου). Η μελέτη εξετάζει την επίδραση που άσκησε η Κερύνεια στον Σεφέρη κατά την πρώτη επίσκεψή του στην Κύπρο, το 1953. Συνδυάζοντας αριστοτεχνικά το βιογραφικό χρονικό με το γεωπολιτικό πλαίσιο της εποχής, ο συγγραφέας αναδεικνύει τις εσωτερικές διεργασίες που μετέτρεψαν το κυπριακό βίωμα σε κορυφαία ποίηση.

Κριτική Επιτροπή: Γιώργος Β. Γεωργίου, Κυριάκος Ιωάννου, Γαβριέλλα Παναγή.

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς «Βασίλης Μιχαηλίδης» απονέμεται στον διακεκριμένο Κύπριο πανεπιστημιακό Κωνσταντίνο Κασίνη.

Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής αναφέρει ότι η συμμετοχή στους διαγωνισμούς ξεπέρασε τις προσδοκίες του, υπογραμμίζοντας τον στόχο του να ενθαρρύνει και να επιβραβεύει τη λογοτεχνική δημιουργία, την κριτική και τη φιλολογική έρευνα, με επίκεντρο την κυπριακή και την ευρύτερη νεοελληνική λογοτεχνία.

Η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, στις 7μ.μ., σε χώρο που θα ανακοινωθεί.