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Η κλεψύδρα γύρισε ήδη ανάποδα και η άμμος έχει αρχίσει να ρέει. Η αντίστροφη μέτρηση για τις εσωκομματικές κάλπες στην Πινδάρου ξεκίνησε χθες το μεσημέρι, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης είναι πλέον και επίσημα οι διεκδικητές του χρίσματος του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές και η ατμόσφαιρα μύρισε εκλογές.

Η δεύτερη ανάγνωση των δηλώσεων – Τα μηνύματα

Μέσα από τις δηλώσεις τους, Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης έστειλαν κάποια κρυφά και… φανερά μηνύματα. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι δηλώσεις των δύο υποψηφίων είχε τη σημασία του.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ουσιαστικά έθιξε τρία ζητήματα πολιτικής:

Ο ΔΗΣΥ είναι η οικογένειά του, όπως είπε, στην οποία έχει αναγιωθεί πολιτικά, αλλά και έχει αναγιώσει γενιές πολιτικών. Επανέλαβε επίσης τη φράση ότι δεν θα τους πληγώσει ποτέ. Μια αναφορά με την οποία ουσιαστικά διαβεβαίωνε ότι δεν θα στεκόταν απέναντι στον ΔΗΣΥ.

Μίλησε για σεβασμό στο αποτέλεσμα, όχι μόνο από τους δύο υποψηφίους, αλλά από ολόκληρη την παράταξη του ΔΗΣΥ, τονίζοντας ότι όλοι μαζί πρέπει να εργαστούν ενωμένοι με εκείνον που θα λάβει το χρίσμα. Ένα μήνυμα ότι, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν ο ίδιος δεν λάβει το χρίσμα, θα είναι παρών στο πλευρό του υποψηφίου και ότι το ίδιο αναμένει και από τους υπόλοιπους.

«Είμαστε εδώ για να εκλέξουμε τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να φέρουμε την αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει να κατέλθει στις εκλογές με στόχο να τις κερδίσει. Μια αναφορά που μπορεί να ερμηνευθεί ως έμμεση απάντηση στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τα σενάρια συνεργασίας στον δεύτερο γύρο.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Παμπορίδης έστειλε τα ακόλουθα πολιτικά μηνύματα:

Αναφέρθηκε στη διαχρονική του σχέση με τον ΔΗΣΥ, η οποία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980. «Πριν από 45 χρόνια, το 1981, περνούσα για πρώτη φορά την πύλη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα που υπέβαλα την υποψηφιότητά μου», σημείωσε και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα εξέλθει από την όλη διαδικασία πιο δυνατός.

Δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια ποιοτική εκλογική διαδικασία, όπως είπε χαρακτηριστικά, υποδεικνύοντας παράλληλα ότι αναμένει από τον μηχανισμό του κόμματος να διασφαλίσει το αδιάβλητο του αποτελέσματος. Μια αναφορά με τη δική της πολιτική σημασία, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ευθύνη του κομματικού μηχανισμού για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Χαιρέτισε τη δήλωση του ανθυποψηφίου του για την επόμενη μέρα, την οποία, όπως είπε, προσυπογράφει, ώστε ο ΔΗΣΥ να πορευθεί ενωμένος και να μπορέσει να διεκδικήσει τις προεδρικές εκλογές του 2028, ζητώντας εκ νέου την εμπιστοσύνη της κυπριακής κοινωνίας.

Η σκηνική παρουσία

Στην όλη εξίσωση ασφαλώς έχει τη σημασία του και ο τρόπος με τον οποίο προσήλθε ο καθένας στην Πινδάρου.

Πριν ακόμα από την άφιξη του Αβέρωφ Νεοφύτου, είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται υποστηρικτές της υποψηφιότητάς του από όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Μεταξύ όσων είχαν συγκεντρωθεί βρίσκονταν οι βουλευτές Χαράλαμπος Πάζαρος και Νίκος Γεωργίου, καθώς και πρώην βουλευτές, όπως ο Γιώργος Γεωργίου, η Ελένη Σταύρου και η Μαριέλλα Αριστείδου.

Οι παρευρισκόμενοι υποδέχθηκαν τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος έφτασε πεζός στην Πινδάρου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρία Σελίπα. Χειροκροτήματα, συνθήματα και ανθοδέσμες συνέθεταν το σκηνικό της υποδοχής.

Λόγω του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί, οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν έξω από το κτίριο. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε προηγουμένως στείλει τον διευθυντή του γραφείου του για να καταβάλει το παράβολο της υποψηφιότητάς του.

Ο Γιώργος Παμπορίδης, από την άλλη, έφτασε μόλις δέκα λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μαζί με τη σύζυγό του, Γαλάτεια. Οι δυο τους προσήλθαν μόνοι, χωρίς άλλους να τους συνοδεύουν ή να τους περιμένουν στην είσοδο.

Ο Γιώργος Παμπορίδης εισήλθε στο κτίριο, ανέβηκε στον χώρο υποβολής των υποψηφιοτήτων και προχώρησε σε μια σύντομη δήλωση, χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις. Στη συνέχεια, αποχώρησε μαζί με τη σύζυγό του.

Η απουσία της ηγεσίας

Η ηγεσία του κόμματος φρόντισε χθες να απουσιάζει από την Πινδάρου, προκειμένου να μείνει μακριά από την όλη διαδικασία και να κρατήσει ίσες αποστάσεις από τους δύο μονομάχους.

Ενδεχομένως, πέρα από την ουδετερότητά της, να ήθελε να δείξει ότι δεν πρόκειται για τίποτε περισσότερο από μια εσωκομματική διαδικασία. Άλλωστε, το μεγάλο στοίχημα, αλλά και η ανησυχία ταυτόχρονα, αφορά την επόμενη μέρα και το κατά πόσο το κόμμα θα πορευθεί ενωμένο στις προεδρικές εκλογές, με όποιον από τους δύο κερδίσει τη μάχη.

Είναι γεγονός ότι αρκετοί από όσους είχαν φτάσει στην Πινδάρου ρωτούσαν κατά πόσο θα ήταν παρούσα και η πρόεδρος του κόμματος. Όπως αναφέρθηκε από στελέχη του ΔΗΣΥ, η πρόεδρος είχε υποχρεώσεις και συναντήσεις στη Βουλή και δεν μπορούσε να παρευρεθεί στα γραφεία του κόμματος. Ο αναπληρωτής πρόεδρος, Ευθύμιος Δίπλαρος, απουσιάζει στο εξωτερικό.

Τους δύο υποψηφίους υποδέχθηκαν στην Πινδάρου το ιστορικό στέλεχος του ΔΗΣΥ, Παναγιώτης Δημητρίου, ο οποίος είναι και μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής του κόμματος για τις εσωκομματικές εκλογές, καθώς και η Ξένια Κωνσταντίνου, επίσης μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

Με το βλέμμα στις 28 Νοεμβρίου

Ο επόμενος μεγάλος σταθμός για τον Δημοκρατικό Συναγερμό θα είναι ασφαλώς το Σάββατο 28 Νοεμβρίου όταν ανοίξουν και οι κάλπες για την ψηφοφορία των μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Μέχρι την μέρα εκείνη, το ζητούμενο για την Πινδάρου είναι να διασφαλίσει μία προεκλογική εντός λογικών και πολιτικών πλαισίων και σε ήπιους τόνους. Και ταυτόχρονα, να μπορέσει με το κλείσιμο των καλπών να στείλει μήνυμα ενότητας και συστράτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Στην ανακοίνωση της Πινδάρου χθες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, σημειώνεται ότι με κατατέθηκαν δύο υποψηφιότητες, αυτές του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και του κ. Γιώργου Παμπορίδη.

Προστίθεται ακόμα ότι στις 23 Οκτωβρίου, οι δύο υποψήφιοι κατέθεσαν στη Διεύθυνση Οργανωτικού τις απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης της υποψηφιότητάς τους για προέλεγχο.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, συνεδρίασε η Εφορευτική Επιτροπή που διορίστηκε από το Εκτελεστικό Γραφείο, η οποία επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των υποψηφιοτήτων.

Ως εκ τούτου, όπως αποφάσισε το Πολιτικό Γραφείο, στις 28 Νοεμβρίου τα μέλη του Κόμματος θα καλεστούν να επιλέξουν τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές, μέσα από μια ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία, που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της Παράταξης».