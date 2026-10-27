Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Για πρώτη φορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχθηκαν δημοσίως ότι διαθέτουν «όπλα ελέγχου του διαστήματος σε τροχιά», σχεδιασμένα τόσο για την προστασία αμερικανικών δορυφόρων όσο και για την παρεμπόδιση της χρήσης αντίστοιχων συστημάτων από αντιπάλους τους, όπως αποκάλυψε τον περασμένο μήνα ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μάινκ.

Η δήλωση αυτή ήταν αναγκαία, είχε καθυστερήσει και δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη. Όσοι επέκριναν την ανακοίνωση του Μάινκ ως αποσταθεροποιητική παρανοούν τόσο την πρόθεσή του όσο και τον ρόλο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Αποστολή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είναι η υπεράσπιση της χώρας: στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα, στο Διάστημα και στον κυβερνοχώρο.

Η άμυνα βασίζεται πρωτίστως στην αποτροπή, δηλαδή στο να πειστούν οι αντίπαλοι ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τόσο τη βούληση όσο και την ικανότητα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε επίθεση, επιφέροντας συντριπτικές συνέπειες στον επιτιθέμενο.

Όταν οι αντίπαλοι επιλέγουν να μην επιτεθούν σε αμερικανικές υποδομές στο Διάστημα, επειδή γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να επικρατήσουν, το αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση της σταθερότητας.

Οι δορυφόροι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην εθνική ασφάλεια από την αυγή της διαστημικής εποχής, όταν οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση ανέπτυσσαν με εντατικούς ρυθμούς, παράλληλα, στρατιωτικά και πολιτικά διαστημικά συστήματα.

Τις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι δορυφόροι αυτοί απέκτησαν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ασφάλεια και την άμυνα των ΗΠΑ. Τα δεδομένα που παρέχουν δεν εξυπηρετούν μόνο την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, αλλά και τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο, φτάνοντας μέχρι τον μεμονωμένο στρατιώτη, ναύτη, αεροπόρο, μέλος της Διαστημικής Δύναμης ή πεζοναύτη.

Τα οφέλη των διαστημικών συστημάτων εκτείνονται πολύ πέρα από τη στρατιωτική τους χρήση.

Στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο, οι άνθρωποι βασίζονται σε δορυφορικές υπηρεσίες που στηρίζουν τη δημόσια ασφάλεια, τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την οικονομική δραστηριότητα.

Το σύστημα GPS συγχρονίζει τα συστήματα χρονισμού που καθιστούν δυνατή τη λειτουργία των παγκόσμιων επικοινωνιακών και χρηματοπιστωτικών δικτύων, καθώς και τις εφαρμογές χαρτογράφησης και πλοήγησης, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ακρίβειας σε όλο τον κόσμο για περισσότερα από 25 χρόνια.

Οποιοσδήποτε διαθέτει ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο έχει πρόσβαση, με χαμηλό κόστος, σε δορυφορικές εικόνες, μετεωρολογικές προβλέψεις και άλλες πληροφορίες που προέρχονται από το Διάστημα ή μεταδίδονται μέσω αυτού.

Πέρυσι, η αξία της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας εκτιμήθηκε σε περισσότερα από 550 δισ. δολάρια, ενώ θα μπορούσε να φτάσει τα 1,8 τρισ. δολάρια έως το 2035.

Η τεράστια έκταση αυτής της διαστημικής δραστηριότητας δημιουργεί εξάρτηση και η εξάρτηση συνεπάγεται ευαλωτότητα.

Η απώλεια διαστημικών συστημάτων θα είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Μόνο η διακοπή των υπηρεσιών GPS θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες ύψους 1 δισ. δολαρίων ημερησίως, παραλύοντας χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, προκαλώντας αναταραχή στις αγορές, αποσταθεροποιώντας τα ηλεκτρικά δίκτυα, διακόπτοντας τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και διαταράσσοντας τα προγράμματα αεροπορικών πτήσεων.

Παράλληλα, θα ανάγκαζε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να επιστρέψουν σε έναν τρόπο διεξαγωγής πολέμου του 20ού αιώνα.

Αυτό θα σήμαινε στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, με περιορισμένη ακρίβεια και υπερβολικά καταστροφικές συνέπειες, οι οποίες θα πραγματοποιούνταν χωρίς επαρκείς πληροφορίες για τις θέσεις του εχθρού, τα ευάλωτα σημεία του ή τα σχέδια επίθεσής του.

Όσοι καταγγέλλουν την ανάπτυξη αμερικανικών συστημάτων ελέγχου του διαστήματος ως «στρατιωτικοποίηση του Διαστήματος» χρειάζεται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.

Οι αντίπαλοι των ΗΠΑ εξοπλίζουν το Διάστημα εδώ και δεκαετίες.

Η πιο απροκάλυπτη ενέργεια σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2007, όταν η Κίνα δοκίμασε έναν αντιδορυφορικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το έδαφος, καταστρέφοντας έναν ανενεργό μετεωρολογικό δορυφόρο και δημιουργώντας περισσότερα από 3.000 κομμάτια διαστημικών συντριμμιών σε τροχιά.

Και άλλες χώρες έχουν αναπτύξει ανάλογη δραστηριότητα. Η Ρωσία άρχισε να δοκιμάζει αντιδορυφορικά όπλα το 1963, ενώ η πιο πρόσφατη σχετική δοκιμή της πραγματοποιήθηκε το 2021.

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι οι χώρες αυτές, μεταξύ άλλων, πιθανότατα δοκιμάζουν και αναπτύσσουν επίσης όπλα ελέγχου του διαστήματος που λειτουργούν σε τροχιά.

Την ώρα που αναπτύσσουν τις δικές τους διαστημικές δυνατότητες, οι αντίπαλοι των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη τέτοιων όπλων υπονομεύει τη Συνθήκη για το Εξώτερο Διάστημα του 1967.

Ωστόσο, παρότι η συνθήκη απαγορεύει την τοποθέτηση όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά, δεν προβλέπει αντίστοιχη απαγόρευση για άλλα όπλα, όπως εκείνα που έχουν σχεδιαστεί για να πλήττουν δορυφόρους με ηλεκτρονικά ή άλλα μη πυρηνικά μέσα.

Υπάρχει ασφαλώς ανάγκη για μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες ενός πολέμου στο Διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να εξεταστούν οι ανησυχητικές αναφορές ότι η Ρωσία αναπτύσσει πυρηνικό αντιδορυφορικό όπλο.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν τη συγκεκριμένη συνθήκη με τα διαστημικά όπλα που διαθέτουν σήμερα είναι ψευδείς.

Εάν η αποτροπή αποτύχει και εκδηλωθεί επίθεση, οι αμερικανικές δυνάμεις πρέπει να είναι προετοιμασμένες να πολεμήσουν και να νικήσουν.

Το ενδεχόμενο μιας ήττας εξαιτίας ανεπαρκούς προετοιμασίας απέναντι σε μια γνωστή απειλή είναι απαράδεκτο για τον αμερικανικό λαό.

Τα διαστημικά όπλα που βρίσκονται στα χέρια των αντιπάλων των ΗΠΑ θέτουν σε κίνδυνο τόσο τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων όσο και την ασφάλεια της χώρας.

Οι αντίπαλοι των ΗΠΑ, αλλά και οι γονείς των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να γνωρίζουν ότι η Διαστημική Δύναμη είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή, όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων αντιμετωπίζουν τις απειλές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Αμερικής και των ενόπλων δυνάμεών της είναι η ικανότητά τους να κατανοούν έναν επικίνδυνο κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς και να επιχειρούν σε αυτόν με αυτοπεποίθηση.

Η δημόσια παραδοχή του Μάινκ προσφέρει στους Αμερικανούς πολίτες και στους συμμάχους της χώρας την αναγκαία διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν αγνοήσει την απειλή που διαγράφεται από την ανάπτυξη όπλων στο Διάστημα.

Ταυτόχρονα, στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε κάθε πιθανό αντίπαλο ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να απαντήσει σε μια επίθεση σε αυτό το πεδίο.

Η σημερινή ημέρα δεν είναι η κατάλληλη για να δοκιμάσει κανείς την ισχύ και την αποφασιστικότητα της Αμερικής.

* Ο Ντι Τι Τόμσον είναι ανώτερος σύμβουλος στην Elara Nova και πρώην υπαρχηγός Διαστημικών Επιχειρήσεων της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ.

skai.gr