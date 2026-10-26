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Στους 50 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την αιματηρή επίθεση ενόπλων σε χωριό της Νιγηρίας την Παρασκευή, καθώς ο εντοπισμός νέων σορών αύξησε δραματικά τον απολογισμό της τραγωδίας. Τον νεότερο αριθμό των θυμάτων γνωστοποίησαν την Κυριακή επιζώντες της επίθεσης, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ένοπλοι, που πιστεύεται πως ανήκουν σε κάποια από τις συμμορίες κακοποιών που δρουν στην περιοχή κι είναι γνωστές με τον όρο bandits («ληστοσυμμορίτες»), κατέφθασαν με μοτοσικλέτες μετά την προσευχή των μουσουλμάνων στο χωριό Μπινάρι, στη βορειοανατολική πολιτεία Μπινάρι, κι άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας πάνω από είκοσι ανθρώπους, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό. Επιδόθηκαν επίσης σε λεηλασίες, ιδίως καταστημάτων.

Στη βορειοανατολική Νιγηρία μαίνεται για ατελείωτα χρόνια εξέγερση τζιχαντιστών. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πολιτεία, η Ταράμπα, που εκτείνεται ως το κεντρικό τμήμα της χώρας, είναι ταυτόχρονα αντιμέτωπη με τη δράση συμμοριών κακοποιών δίχως ιδεολογικά ελατήρια.

«Την Παρασκευή, βρήκαμε επτά πτώματα αφού επιτέθηκαν ληστοσυμμορίτες στην κοινότητά μας. Την επομένη, (προχθές) Σάββατο, βρήκαμε άλλα 43 πτώματα στο ποτάμι, γεγονός που αύξησε σε 50 το σύνολο» των νεκρών, είπε ο Μπασίρ Μαμούντα Μούσα, κάτοικος του Μπινάρι.

Το παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας στη Νιγηρία έκανε λόγο χθες για 52 νεκρούς, τονίζοντας ότι οι δράστες της επίθεσης, που πήγαν κατά «μεγάλο αριθμό» στην κοινότητα, «πυρπόλησαν» καταστήματα, σπίτια, ζωοτροφές, μοτοσικλέτες…

Προχθές Σάββατο, επιζήσαντες είχαν αναφερθεί σε 20 νεκρούς. Ο νέος αριθμός, των 50 νεκρών, επιβεβαιώθηκε από άλλον κάτοικο, τον Αμπντουλάχι Ζακάρι.

Η περισυλλογή των θυμάτων είναι συχνά δύσκολη όταν κοινότητες σκορπίζουν διότι κινδυνεύουν.

«Πολλοί κάτοικοι, ιδίως γυναίκες και παιδιά, διέφυγαν προς το ποτάμι προσπαθώντας να σωθούν από τους ενόπλους. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι πνίγηκαν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την επίθεση», είπε ο κ. Ζακάρι στο AFP.

«Οι κακοποιοί καταδίωξαν κατοίκους, που διέφευγαν προς το ποτάμι και (κάποιοι) πνίγηκαν», είπε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας στη Νιγηρία, ο Ίσα Σανούσι. «Ορισμένοι καταδιώχθηκαν ως το ποτάμι από τους ενόπλους».

Το φαινόμενο του ληστοσυμμοριτισμού συνεχίζει να παίρνει διαστάσεις στη βορειοδυτική και στην κεντρική Νιγηρία. Ισχυρές συμμορίες, με κίνητρο το κέρδος μάλλον παρά οποιαδήποτε ιδεολογία, συγκρούονται με δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού, που ήδη δυσκολεύονταν να ελέγξουν την κατάσταση σε αχανείς και δυσπρόσιτες επαρχιακές περιοχές.

Οι ομάδες αυτές επιτίθενται σε χωριά, απαγάγουν ανθρώπους για λύτρα, επιβάλλουν «φόρους» σε αγρότες ή μεταλλωρύχους, σε απομακρυσμένους τομείς της Νιγηρίας όπου η παρουσία του κράτους είναι περιορισμένη.

«Οι νιγηριανές αρχές συνεχίζουν να αφήνουν αγροτικές κοινότητες σε ορισμένες περιοχές του βορρά στο έλεος ενόπλων οι οποίοι έχουν διαπράξει επανειλημμένα ωμότητες με απόλυτη ατιμωρησία», στηλίτευσε το Σάββατο το παράρτημα στη Νιγηρία της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Η επίμονη ανικανότητα των αρχών να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη τους φερόμενους ως δράστες ενθαρρύνει εμφανώς» τη συνέχιση της δράσης των ατιμώρητων κακοποιών, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

protothema.gr