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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών ο Έρικ Μπαούζα, ο ηθοποιός που χάρισε τη φωνή του σε μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων παγκοσμίως. Συνδέοντας το όνομά του με τα θρυλικά Looney Tunes, έδωσε ζωή μέσα από τις ερμηνείες του στον Μπαγκς Μπάνι, τον Ντάφι Ντακ και τον Πόρκι Πιγκ.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε η οικογένειά του στο Instagram, έγινε γνωστό ότι ο βραβευμένος με Emmy καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή «ξαφνικά». Σύμφωνα με το Variety, η αιτία θανάτου ήταν υπερτασική καρδιαγγειακή νόσος και ο Μπαούζα πέθανε στο σπίτι του την Κυριακή.

Ο καλλιτέχνης είχε δανείσει τη φωνή του σε αρκετούς χαρακτήρες της φετινής ταινίας κινουμένων σχεδίων Coyote vs. Acme, ενώ συμμετείχε και στην πρόσφατη παραγωγή Forgotten Island.

Eric Bauza, the Modern Voice of Bugs Bunny, Daffy Duck and Other Iconic Characters, Dies at 46 https://t.co/cClRiHh92v — The Hollywood Reporter (@THR) October 26, 2026

Η πορεία του στα Looney Tunes και τον κινηματογράφο

Ο Μπαούζα γεννήθηκε στο Οντάριο του Καναδά και είχε φιλιππινέζικη καταγωγή. Σε συνέντευξή του στο NBC News το 2021 είχε δηλώσει ότι μεγάλωσε παρακολουθώντας με ενθουσιασμό τους χαρακτήρες των Looney Tunes και ότι, από παιδί, προσπαθούσε να μιμηθεί τις φωνές τους.

«Τα Looney Tunes ξεπερνούν τα όρια όλων των γλωσσών και των πολιτισμών. Δεν έχει σημασία από ποιο σημείο του πλανήτη προέρχεσαι. Το χιούμορ γίνεται κατανοητό», είχε αναφέρει.

Το 2021 δάνεισε τη φωνή του στον Ντάφι Ντακ, τον Πόρκι Πιγκ, τον Έλμερ Φαντ και τον Φόγκορν Λέγκχορν στην ταινία Space Jam: A New Legacy. Στη συνέχεια επέστρεψε στους ίδιους ρόλους, ενώ ανέλαβε και τη φωνή του Road Runner στην ταινία Coyote vs. Acme.

Συμμετείχε επίσης στην ταινία The Super Mario Bros. Movie του 2023, στον ρόλο του στρατηγού Τοντ, καθώς και στη συνέχειά της, The Super Mario Galaxy Movie.

Τα τρία βραβεία Emmy

Η δουλειά του στην τηλεόραση αναγνωρίστηκε με τρία βραβεία Emmy για εξαιρετική ερμηνεία φωνής, τα οποία κέρδισε την περίοδο 2022-2025 για τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές.

Σε δήλωσή του που δημοσίευσε το Hollywood Reporter, ο Τσάνινγκ Ντάνγκεϊ, πρόεδρος του Warner Bros. Television Group και των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων της εταιρείας, τον χαρακτήρισε ξεχωριστό ταλέντο που χάρισε χαρά και γέλιο σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ο ίδιος ο Μπαούζα είχε αναφέρει ότι θεωρούσε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του τη συνέχιση της σπουδαίας παράδοσης των Looney Tunes, ακολουθώντας τα βήματα θρυλικών ηθοποιών φωνής, όπως ο Μελ Μπλανκ.

tanea.gr