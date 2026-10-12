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Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σέλμα Μπλερ συνελήφθη την Κυριακή (11/10) και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, μετά από περιστατικό βίας σε πτήση της Delta Airlines, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς.

Σύμφωνα με το TMZ, η Μπλερ επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους, ενώ φέρεται να δάγκωσε δύο αεροσυνοδούς.

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου ανέφεραν ότι ανταποκρίθηκαν σε κλήση για «επιβάτη που άσκησε σωματική βία» σε πτήση της Delta Airlines από το Λος Άντζελες προς τη Νέα Υόρκη. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος καμπίνας, με τον έναν να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

🚨 Selma Blair allegedly caused chaos aboard a Delta Airlines flight — punching one flight attendant and biting another after trying to open the plane's door in the middle of the flight. pic.twitter.com/YnfqQEjRsN — TMZ (@TMZ) October 12, 2026

Επιτέθηκε σε αστυνομικό στο ασθενοφόρο και σε νοσοκόμα στο νοσοκομείο

Την ώρα που βρισκόταν στο ασθενοφόρο καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, η Μπλερ φέρεται να κλώτσησε επανειλημμένα έναν αστυνομικό της Αρχής Λιμένων στο κεφάλι. Μόλις έφτασε στο νοσοκομείο φέρεται να επιτέθηκε σε μια νοσοκόμα, η οποία υπέβαλε μήνυση.

Όπως αναφέρει το «Page Six» η Μπλερ κατηγορείται από το FBI για δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες επίθεσης. Κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για την επίθεση κατά της αεροσυνοδού και σε πολιτειακό επίπεδο για τις επιθέσεις κατά του αστυνομικού και της νοσοκόμας.

Σημειώνεται ότι η 54χρονη ηθοποιός, η οποία είναι γνωστή κυρίως για τους ρόλους της στις ταινίες «Legally Blonde», «Hellboy» και «Cruel Intentions», διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2018.

Το FBI διεξάγει έρευνα για το συμβάν.

«Αντιμετώπισε ένα ιατρικό επείγον περιστατικό που οδήγησε στην υποτιθέμενη συμπεριφορά»

Μιλώντας στο ΒΒC o εκπρόσωπος Τύπου της Μπλερ ανέφερε ότι «αντιμετώπισε ένα ιατρικό επείγον περιστατικό που οδήγησε στην υποτιθέμενη συμπεριφορά. Μόλις προσγειώθηκε, έλαβε άμεση ιατρική φροντίδα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».

Ένας εκπρόσωπος της Delta Airlines ανέφερε ότι οι αρχές επενέβησαν κατά την άφιξη της πτήσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης και ότι το περιστατικό δεν επηρέασε την πτήση.

«Η Delta δεν επιδεικνύει καμία ανοχή σε ανάρμοστη ή παράνομη συμπεριφορά, καθώς η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος μας έχει πάντα προτεραιότητα», δήλωσε η Delta Airlines.

protothema.gr