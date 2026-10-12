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Αναβλήθηκε λόγω προβλήματος υγείας η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν στην Άγκυρα, στις 15 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Κίμπρις Ποστασί», ο κ. Έρχιουρμαν αντιμετωπίζει πρόβλημα κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, γεγονός που δεν του επιτρέπει να συμμετάσχει στη διοργάνωση «Συναντήσεις της Πρωτεύουσας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρεται, η συμμετοχή του Τουρκοκύπριου ηγέτη στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετατίθεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

ΚΥΠΕ