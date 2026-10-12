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Περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ τον μήνα θα διαθέτει η Ρωσία στην παγκόσμια αγορά, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα ενέργειας, Αλεξάντρ Νόβακ.

Όπως ανέφερε ο Νόβακ, ο συγκεκριμένος όγκος αντιστοιχεί στα συνήθη επίπεδα εξαγωγών της Ρωσίας. Σύμφωνα με τη Μόσχα, η συμφωνία αναμένεται να συμβάλει στην εξισορρόπηση, σε κάποιο βαθμό, της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης ντίζελ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι προμήθειες προς τις ΗΠΑ και άλλους αγοραστές θα μπορούσαν να αυξηθούν σταδιακά, ξεκινώντας από τους 300.000 τόνους τον Οκτώβριο, φτάνοντας τους 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και αγγίζοντας το ένα εκατομμύριο τόνους τον Δεκέμβριο.

«Το νούμερο αυτό ανέρχεται, για τη χρονική περίοδο από το 2022 έως σήμερα, σε 320,7 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 286 δισεκατομμύρια ευρώ). Πρόκειται για τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24.

Σύμφωνα επίσης με τον Νόβακ, η Ρωσία δεν φαίνεται να επηρεάστηκε από τις κυρώσεις εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022.

Μόνο φέτος η Ρωσία εφοδίασε την ΕΕ με ενεργειακούς πόρους αξίας 21,3 δισεκ. δολαρίων, πρόσθεσε.

⚡️🇷🇺⛽️ 🇪🇺 Les Européens ont acheté des énergies à la Russie pour 320,7 milliards de dollars depuis 2022, a déclaré Alexander Novak



Seulement au cours des neuf premiers mois de 2026, des combustibles d'une valeur de 21,3 milliards de dollars ont été livrés aux pays de l'UE, a… https://t.co/fJJm06yxAc pic.twitter.com/8gUYxqQEMZ October 12, 2026

Σημειώνεται πάντως ότι λίγο μετά τις 11 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) η τιμή του αργού πετρελαίου σημείωνε αύξηση της τάξης του 1,43%, ξεπερνώντας τα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυτή του Μπρεντ ξεπερνούσε τα 106 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 1,42%., ενώ μικρή πτώση κατέγραφε το φυσικό αέριο.

protothema.gr