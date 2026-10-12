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Η πορεία των διεθνών τιμών του ντίζελ αυτή την εβδομάδα θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό τεστ για τη συμφωνία προμήθειας ρωσικού καυσίμου στις ΗΠΑ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αναλυτές, πάντως, διατηρούν επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι παραδόσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική και διατηρήσιμη αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς εκτιμούν ότι θα ανακατευθυνθούν υφιστάμενες εξαγωγές, χωρίς αντίστοιχη αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη σημερινή συνεδρίαση, Δευτέρα, μετά την πρώτη αντίδραση της αγοράς την Παρασκευή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού ντίζελ κατέγραψαν πτώση σχεδόν 5%, στα 4,64 δολάρια ανά γαλόνι, στον απόηχο της ανακοίνωσης για τη συμφωνία.

Η δυνατότητα της παρέμβασης να περιορίσει τις ελλείψεις παραμένει, ωστόσο, υπό αμφισβήτηση. Οι ποσότητες θεωρούνται σχετικά μικρές σε σύγκριση με τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς, ενώ οι ζημιές που έχουν προκαλέσει ουκρανικές επιθέσεις σε σημαντικό μέρος των ρωσικών διυλιστικών υποδομών περιορίζουν τα περιθώρια αύξησης της παραγωγής.

Με αυτά τα δεδομένα, οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσουν κυρίως φορτία που μέχρι σήμερα κατευθύνονταν σε άλλους προορισμούς. Πρόκειται, δηλαδή, περισσότερο για ανακατεύθυνση των ρωσικών εξαγωγών παρά για προσθήκη νέων ποσοτήτων στην παγκόσμια αγορά.

Τι προβλέπει η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ

Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος μετά από επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προβλέπει την άμεση διάθεση περισσότερων από 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ. Θα ακολουθήσουν 500.000 τόνοι τον Νοέμβριο και ακόμη 1 εκατ. τόνοι στη συνέχεια.

Οι συνολικές ποσότητες ανέρχονται σε τουλάχιστον 1,8 εκατ. τόνους, που αντιστοιχούν σε περίπου 13,5 εκατ. βαρέλια ή μόλις εννέα ημέρες αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον χαλάρωσε προσωρινά τις κυρώσεις, επιτρέποντας τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ έως τις 7 Απριλίου.

Ο Rory Johnston, ιδρυτής της Commodity Context, υποβάθμισε τη σημασία της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι, υπό κανονικές συνθήκες, οι ρωσικές εξαγωγές είναι πολύ μεγαλύτερες.

Από την πλευρά του, ο Jim Mitchell της Wood Mackenzie εκτίμησε ότι οι παραδόσεις μπορούν να προσφέρουν κάποια ανακούφιση σε μια ιδιαίτερα πιεσμένη αγορά, χωρίς όμως να επιλύουν το πρόβλημα των ελλείψεων.

Οι ανατιμήσεις επιβαρύνουν μεταφορές και παραγωγή

Η αμερικανική παρέμβαση έρχεται ενώ το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πληθωριστικών πιέσεων διεθνώς. Η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές και τα προβλήματα στη ρωσική διυλιστική βιομηχανία έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητά του.

Η στενότητα της προσφοράς έχει διευρύνει σημαντικά τα περιθώρια διύλισης, με τις αυξήσεις στην τιμή του ντίζελ να ξεπερνούν εκείνες του αργού πετρελαίου.

Ως βασικό καύσιμο για τις εμπορευματικές μεταφορές, τη γεωργία και την παραγωγή, το ντίζελ επηρεάζει άμεσα το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι ανατιμήσεις μεταφέρονται στην παραγωγή και τη διακίνηση προϊόντων, επιβαρύνοντας τελικά και τους καταναλωτές.

Στις ΗΠΑ, η μέση τιμή του ντίζελ έφτασε την περασμένη Πέμπτη στα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι, σημειώνοντας αύξηση περίπου 70% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η άνοδος αυτή εντείνει τις πιέσεις στην αμερικανική οικονομία και ωθεί την κυβέρνηση Τραμπ στην αναζήτηση έκτακτων λύσεων για την ενίσχυση της προσφοράς, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Πηγή: Capital.gr