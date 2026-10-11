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Αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος προκαλεί η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Πενσιλβάνια, Μπράιαν Φιτζπάτρικ, ανακοίνωσε το Σάββατο (10 Οκτωβρίου) ότι θα επιδιώξει να θέσει προς ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που θα απαγορεύει την αγορά ρωσικού πετρελαίου, αμφισβητώντας ευθέως την ενεργειακή συμφωνία της αμερικανικής κυβέρνησης με τη Μόσχα.

Ο Φιτζπάτρικ -συμπρόεδρος της διακομματικής ομάδας του Κογκρέσου για την Ουκρανία- δήλωσε ότι θα καταθέσει το νομοσχέδιο που σκοπεύει να ονομάσει «Ρόναλντ Ρίγκαν-Ειρήνη μέσω της Ισχύος» και θα επιβάλει ψηφοφορία μέσω της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για παράκαμψη της ηγεσίας της Βουλής.

«Θα οδηγηθεί υποχρεωτικά στην Ολομέλεια μέσω αυτής της διαδικασίας και θα εγκριθεί με συντριπτική πλειοψηφία», έγραψε ο Φιτζπάτρικ στο X.

We will be introducing bipartisan legislation to block any and all purchases of Russian oil. It will be called the “Ronald Reagan Peace Through Strength Act.” It will be forced to the Floor via discharge and it will pass overwhelmingly. #PeaceThroughStrength October 10, 2026

Ο Φιτζπάτρικ είναι ο χρονολογκά τελευταίος Ρεπουμπλικανός βουλευτής που διαφοροποιείται από τον Τραμπ σε ζήτημα μεγάλης δημοσιότητας, καθώς το κόμμα πασχίζει να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου εν μέσω αυξανόμενης δυσαρέσκειας προς τον πρόεδρο.

Ο Φιτζπάτρικ καταφεύγει σε μια τακτική που οι νομοθέτες χρησιμοποιούν ολοένα συχνότερα για να παρακάμπτουν τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, τη συλλογή δηλαδή τουλάχιστον 218 υπογραφών προκειμένου να τεθεί ένα νομοσχέδιο σε ψηφοφορία χωρίς την έγκριση της ηγεσίας του Σώματος.

Νωρίτερα φέτος, Φιτζπάτρικ και Μπέικον επέβαλαν ψηφοφορία στη Βουλή για τη χορήγηση βοήθεια προς την Ουκρανία και κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Δύσκολο εγχείρημα

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Βουλή, αλλά η τύχη του του σταμάτησε στη Γερουσία.

Ο Φιτζπάτρικ έχει ελάχιστο χρόνο για να πετύχει την ψήφιση του νομοσχεδίου πριν λήξει η θητεία του παρόντος Κογκρέσου τον Ιανουάριο.

Δεν έχει άλλωστε προγραμματιστεί νέα ψηφοφορία στη Βουλή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Κάθε νομοσχέδιο που εγκρίνεται από τη Βουλή χρειάζεται επίσης την έγκριση της Γερουσίας και ενδέχεται να αντιμετωπίσει βέτο από τον Τραμπ.

Ωστόσο, έτερος Ρεπουμπλικανός βουλευτής, μιλώντας ανώνυμα δήλωσε στο Axios: «Δεδομένου ότι το Κογκρέσο δεν θα συνεδριάσει για άλλες τέσσερις εβδομάδες, ένας συνετός βουλευτής μάλλον δεν θα δεσμευόταν πρόωρα για κάτι τέτοιο».

naftemporiki.gr