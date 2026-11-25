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Μια συνεργασία με ιστορία και κοινή πορεία στον τομέα της ζυθοποιίας που ξεπερνά τον μισό αιώνα, ανανεώθηκε πρόσφατα στην Κοπεγχάγη με τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης και την Carlsberg Δανίας να επισφραγίζουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και προσήλωση τους στην ποιότητα και βιωσιμότητα για τα επόμενα 20 χρόνια.

Κατά την τελετή υπογραφής, οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών υπογράμμισαν ότι η ανανέωση της συμφωνίας επιβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς και την αγαστή συνεργασία τους, η οποία έχει συμβάλει ουσιαστικά στην εξέλιξη των δύο οργανισμών και της ζυθοποιίας γενικότερα. Παράλληλα, επεσήμαναν την κοινή τους προσήλωση στην αριστεία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για την περαιτέρω ενδυνάμωση αυτής της επιτυχημένης πορείας, της ίσως καλύτερης μπίρας στον κόσμο, με το βλέμμα στραμμένο στις προοπτικές των επόμενων δεκαετιών.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή η συνεργασία σηματοδότησε την αρχή της διεθνούς ανάπτυξης της μπίρας Carlsberg. Η εταιρεία Photos Photiades Breweries αποτέλεσε την πρώτη εταιρεία που έλαβε δικαιώματα αδειοδότησης για την παραγωγή και διανομή της ναυαρχίδας του Ομίλου Carlsberg εκτός Δανίας.